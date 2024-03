Stand: 16.03.2024 09:27 Uhr Nationalpark will mehr über Schlangen im Harz herausfinden

Der Nationalpark Harz will nach eigenen Angaben das Vorkommen von Schlangen erforschen. Bislang gebe es selbst im Rahmen wissenschaftlicher Beobachtungen nur wenige Erkenntnisse über die Reptilien im Schutzgebiet, teilte der Nationalpark mit. Ihr strukturreicher Lebensraum, die geringe Anzahl an Tieren und die schwierige Erfassung der Arten würden die Suche erschweren. Die meisten Nachweise beruhen daher auf zufälligen Funden, wie ein Sprecher des Nationalparks sagte. Im Harz kommen unter anderem Schlingnattern, Ringelnattern und die stark bedrohte Kreuzotter vor. Schlangen-Beobachtungen im Gebiet des Nationalparks können per E-Mail an fabian.schwarz@npharz.de oder unter der Telefonnummer (03943) 262 82 27 gemeldet werden.

