Beatles - "Here Comes The Sun"

Sendedatum: 10.07.2019 14:50 Uhr B

1969 knarzt es schon ordentlich im Beatles-Gebälk. Die Luft ist raus aus der Band. Es gibt immer wieder Streit, und die Musik wird immer häufiger zur Nebensache. George Harrison wird sich später erinnern: "'Here Comes The Sun' entstand zu einer Zeit, als wir fast nur noch mit Bänkern und Rechtsanwälten zu tun hatten. Das war schrecklich und nicht mehr das, was wir eigentlich wollten."

"Das Erste, was mir einfiel, war dieses Lied"

Und auch privat läuft nicht immer alles glatt. George Harrison müssen die Mandeln entfernt werden, dann wird er wegen des Besitzes von Marihuana verhaftet. Kurzerhand nimmt er sich eine Auszeit und fährt zu seinem Freund und Musikerkollegen Eric Clapton raus aufs Land. Die beiden setzen sich in den Garten. "Es war ein sonniger Tag und zum ersten Mal seit Wochen hatte ich wieder die Ruhe, eine Gitarre in die Hand zu nehmen. Und das erste, was mir einfiel, war dieses Lied. Ich hab's dann später im Urlaub auf Sardinien fertig komponiert", erinnert sich George Harrison.

Einer der schönsten Beatles-Hits

"Der Winter ist vorbei, die Sonne kehrt zurück und alles ist okay" lautet die Botschaft des Liedes. Im Sommer 1969 nehmen die Beatles den neuen Song in den Abbey Road Studios auf. John Lennon fehlt allerdings. Er hatte kurz zuvor einen Autounfall und ist noch nicht wieder fit. Den Gesang übernimmt George Harrison, die zweite Stimme singt Paul McCartney. Insgesamt sechs Tage arbeiten sie an dem Lied, das heute als einer der schönsten Beatles-Hits gilt.

Weitere Informationen Die Geschichte zum Hit Die bekanntesten Lieder der letzten 50 Jahre sind aus der Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken. Bei NDR 1 Niedersachsen hören Sie die Geschichte hinter den Songs. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 10.07.2019 | 14:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop