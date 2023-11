Senkung der Stromsteuer für Unternehmen: Wer profitiert, wer nicht?

Die hohen Strompreise. Unternehmen aus allen Branchen beklagen sie. Seit dem Ukrainekrieg hat sich die Lage verschärft. Darauf folgte dann die Energiepreiskrise. Große Konzerne mit hohem Strombedarf dachten deswegen schon laut darüber nach, Produktionsstandorte in Länder mit niedrigeren Preisen zu verlagern. Denn tatsächlich ist der Strompreis in Deutschland höher als in vielen anderen Ländern. Das liegt an Steuern und dem CO2-Preis, aber auch daran, dass Deutschland kaum Öl- und Gasvorkommen hat. Die fossilen Brennstoffen müssten teuer eingekauft werden, um Strom zu erzeugen. Und auch die Erneuerbaren werfen weniger ab als anderswo.