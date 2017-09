Stand: 27.09.2017 13:45 Uhr

Deutschlands älteste Bäume: Ivenacker Eichen

Die wohl älteste Eiche Deutschlands steht in einem kleinen Waldgebiet bei Stavenhagen in Mecklenburg. Mit einem Durchmesser des Stamms von 3,50 Meter und gut 35 Metern Höhe dürfte der gewaltigste Baum rund 1.000 Jahre alt sein. Seit Sommer 2017 können Besucher die Ivenacker Eichen nicht nur vom Boden aus bestaunen, sondern sich auch auf Höhe der Baumkronen bewegen. Ein 620 Meter langer Baumkronenpfad verläuft zunächst spiralförmig auf rund 20 Meter Höhe und dann zwischen den Baumriesen hindurch. Zusätzlich bietet ein 40 Meter hoher Erlebnisturm einen weiten Blick über den Wald und die Mecklenburger Schweiz und die Seenplatte.

Ivenack: Baumkronenpfad eingeweiht Nordmagazin - 30.08.2017 19:30 Uhr Im Ivenacker Tiergehege gibt es eine weitere Attraktion: Einen Baumkronenpfad mit einem Aussichtsturm in 35 Metern Höhe. Die 1.000-jährigen Eichen können nun aus der Luft bestaunt werden.







Vom Hudewald zum Tiergarten

Jahrhundertelang wurde das Wäldchen mit den Ivenacker Eichen als Hudewald genutzt: Menschen trieben ihre Nutztiere zur Futtersuche in die umliegenden Wälder. Da die Schweine, Rinder und Ziegen viele junge Pflanzen abfraßen, konnten sich einige Buchen und Eichen besonders gut entwickeln. Heute gehört der Wald dem Land Mecklenburg-Vorpommern. Auf einer eingezäunten Fläche von etwa 75 Hektar hat Damwild die Aufgabe der Nutztiere übernommen. Rund 75 Damhirsche und Kühe leben dort. Sie erhalten den Charakter des Hudewalds. In einem Barock-Pavillon des Tiergartens zeigt die Forstverwaltung eine interaktive Ausstellung. Sie nimmt Besucher mit in viele Phasen des langen Lebens der Eichen, informiert über Holzverarbeitung, Jagd und Vögel.

Tiergarten und Baumkronenpfad 17153 Ivenack

Der Tiergarten ist ganzjährig rund um die Uhr geöffnet.

Die Ausstellung im Barockpavillon und der Baumkronenpfad kosten Eintritt und sind vom 1. April bis 31. Oktober geöffnet.



aktuelle Öffnungszeiten und Preise auf der Webseite des Landesforstes

Die Eicheln schmecken auch Schweinen

Neben dem Wild werden in einem weiteren Gehege des Waldes Turopolje-Schweine gehalten, eine seltene Rasse, die Feinschmecker schätzen. Da sich die Tiere überwiegend von Eicheln ernähren, nimmt ihr Fleisch ein besonderes Aroma an. Die Mitarbeiter der Forstverwaltung bieten Programme für Schülerguppen und laden zu Veranstaltungen wie einer Führung während der Brunftzeit oder einer Hubertusmesse ein.

Ein Schloss am See

An den Wald grenzt der Ivenacker See, dessen Tierwelt sich von einem Beobachtungsturm aus gut überblicken lässt. Am See liegt auch ein Schloss, das auf ein Zisterzienserinnenkloster aus dem 13. Jahrhundert zurückgeht. Das Gebäude erhielt um 1810 sein heutiges Aussehen. In der DDR wurde die Immobilie als Alten- und Pflegeheim genutzt, in den vergangenen Jahren verfiel sie.

