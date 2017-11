Den Lebensraum Wald entdecken

Sie absorbieren CO2, produzieren Sauerstoff und bieten Pflanzen und Tieren ein Zuhause. Wälder sind ökologisch enorm wichtig und gleichzeitig attraktive Ausflugsziele. Zwar ist Norddeutschland nicht ganz so waldreich wie die anderen Bundesländer, aber auch hier gibt es einzigartige Waldgebiete - etwa in den Nationalparks Jasmund auf Rügen und an der Müritz oder im Harz. Tipps für besondere Naturerlebnisse.