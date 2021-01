Thomas Lenz Moin! Ich, Thomas Lenz, bin Moderator auf NDR 1 Welle Nord und kann sowohl Hoch- als auch Plattdeutsch. Wenn ich nicht gerade moderiere, bin ich für Sie im Land als Reporter unterwegs.

"Kommodigen Awend tosamen!" So fange ich meistens op platt an, wenn ich abends "Von Binnenland und Waterkant" moderiere. Ich freue mich sehr, diesen einzigartigen Themenmix der Sendung zu präsentieren, den so kein anderer Sender in Schleswig-Holstein zu bieten hat: von hart bis zart, von Kultur bis Wissenschaft, von Partyspaß bis Politskandal. Das Moderieren macht mir unglaublich viel Spaß. Daneben schreibe ich regelmäßig und mit diebischer Freude plattdeutsche Kolumnen für "Hör mal 'n beten to" und die "Week op Platt".

Bei Opa als Kind gelernt

Das Plattdeutsche hat mir mein Opa beigebracht, als Kind, damals auf unserem Bauernhof in Mecklenburg. Ein bisschen "holsteinisiert" versteht man mich aber auch sehr gut in unserem Land zwischen den Meeren, wo ich auch viel unterwegs bin. Mit meinem Labrador Viktor spaziere ich am liebsten quer durch Wald und Feld.

7 Fragen - 7 Antworten 1. Dein peinlichster Versprecher On Air war? Nach einer Livereportage über ein mörderisch gutes Konzert habe ich die Reporterin abmoderiert mit den Worten: "Besten Dank, das war ein Bericht für NDR 1 Welle Mord!" Daraufhin bricht die Kollegin vor Lachen fast zusammen und sagt: "Du hast Welle Mord gesagt!" - "Nein habe ich nicht!" ... Ich hatte aber doch ... 2. Wovor hast du Angst? Tiere, die mehr als vier Beine haben! 3. Welche übernatürliche Fähigkeit hättest du gerne? Gelegentlich möchte ich mich von einem Ort zum nächsten beamen lassen können, dann brauchte ich weniger Zeit auf Autobahnen und Landstraßen zubringen. 4. TKKG oder die drei Fragezeichen? Was für eine Frage?! Natürlich Justus, Peter und Bob! Die Fragezeichen sind absolute Kultkracher - und ich habe alle Folgen; bis Nummer 100 auf Kassette, danach auf CD. Ein Leben ohne die ??? - geht das überhaupt? Und falls ja - wäre das erstrebenswert? Ich glaube, nein. 5. Kannst du fünf Minuten still sitzen und sein? Aber natürlich. Am besten gelingt das beim Faulenzen im Garten oder mit einem spannenden Buch in der Hand. 6. Dein Soundtrack für's Leben? Gibt es nicht! Nur Lieblingslieder: Music von John Miles, Leningrad von Billy Joel und Sultans of Swing von den Dire Straits. 7. Tee oder Kaffee? Kaffee! Mein Lieblingsspruch zum schwarzen Koffeintrunk lautet:

"Kaffee dehydriert den Körper nicht, sonst wäre ich schon Staub!" Das sagt alles, oder? Zum Frühstück gibt's Kaffee schwarz und Schwarzbrot mit Pflaumenmus.

