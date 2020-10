Christina Gronwald Seit 2014 ist Christina Gronwald bei NDR 1 Welle Nord und kann sich ein Leben unterhalb der südlichen Landesgrenze nicht mehr vorstellen.

Dass ich mal beim Radio lande, hätte ich auch nie gedacht. Das fällt mir immer mal wieder ein, denn ich erinnere mich noch gut an meine Studienzeit, in der ich vor Referaten nicht schlafen konnte. Ich war oft so unglaublich nervös, dass es eigentlich nie für mich in Frage gekommen wäre, freiwillig vor anderen Leuten zu sprechen. Aber irgendwie kommt dann ja doch immer alles anders. Nun bin ich seit sieben Jahren beim Radio - und immer noch regelmäßig nervös. Für NDR 1 Welle Nord bin ich seit Ende 2014 im Einsatz, als Reporterin und Moderatorin.

Nach Norddeutschland kommt nur noch Bali in Frage

Was noch? Ich bin ein großer Schleswig-Holstein-Fan, auch wenn ich gebürtige Ammerländerin bin. Nach dem Abi zog ich ein Stückchen höher in den Norden - nämlich nach Kiel und ich kann mir heute nicht mehr vorstellen, irgendwo unterhalb von Hamburg zu wohnen. Nur Bali wäre noch eine Option.

Meine Lieblingsgeschichte

Ich habe nicht diese eine Lieblingsgeschichte, weil mir beruflich oft viel Tolles passiert. Oft zählt es zu meinen Aufgaben, Umfragen einzuholen, und manchmal macht das bei grauem, verregneten Wetter nicht wirklich viel Spaß - aber dann begegnet man plötzlich irgendeinem Menschen, der einem - oft freudestrahlend - eine ganz schöne, aufregende, private Geschichte zu berichten weiß. Manchmal bekommt man aber auch einfach in Kürze Sichtweisen präsentiert, über die man so einfach noch nie nachgedacht hat. Und das sind meine Lieblingsgeschichten.



Meine Motivation

Es zu schaffen, die Leute zwei Minuten hinhören zu lassen.



Mein Lieblingsort in Schleswig-Holstein

Die Kieler Förde! Mit den unterschiedlichen Abschnitten: das MFG 5 Gelände zum Fahrradfahren, die Strände zum Liegen und Sonnen, die Kiellinie zum Laufen und die anderen schönen Orte wie Mönkeberg bis Laboe zum Spazieren.

