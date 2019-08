Stand: 19.08.2019 11:00 Uhr

Das große Sommertour-Finale im Hansa-Park

Die Hermes House Band gibt beim Finale der Sommertour heute am 24. August ein Konzert im Hansa-Park Sierksdorf.

Das Programm beginnt um 18 Uhr und der Auftritt der Hermes House Band startet gegen 21 Uhr.

Ab 19.30 Uhr schalten wir im Schleswig-Holstein Magazin live zur Auflösung des Städtewettkampfs.

Adresse: Hansa-Park, Am Fahrenkrog 1

Acht Wochen lang sind NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin durch ganz Schleswig-Holstein gezogen und haben phänomenale Partys mit euch gefeiert. Heute steht das große Finale an - wie immer im Hansa-Park in Sierksdorf. Zum Abschluss gibt es natürlich noch einmal einen herausragenden Party-Act auf der Bühne: die Hermes House Band. Moderiert wird der Abend von Vèrena Püschel und Horst Hoof. Los geht es um 18 Uhr und der Eintritt ist wie immer frei.

Sommertour-Finale im Hansa-Park in Sierksdorf Schleswig-Holstein Magazin - 19.08.2019 19:30 Uhr Die Spannung vor dem Sommertour-Finale im Hansa-Park Sierksdorf steigt, denn hier entscheidet sich, welcher Ort oder welche Stadt der Sommertour freien Eintritt bekommen wird.







3,46 bei 13 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Songs zum Mitsingen

Egal, wo sie spielen: Die Hermes House Band sorgt immer für Partystimmung und gute Laune. Die niederländische Gruppe ist seit den 90er Jahren vor allem durch ihre Cover-Songs bekannt. Ihren großen Durchbruch in Deutschland schaffte sie 2001 mit ihrer Version des Liedes "Country Roads". Es folgten Partyhits wie "Que Sera, Sera" oder "The Rhythm of the Night". Insgesamt elf Alben hat die Hermes House Band bisher veröffentlicht.

Körperlicher Einsatz bei den "Highland Games"

Die Stadtvertreter der vorangegangenen Sommertour-Stationen müssen sich in diesem Jahr bei den "Highland Games" beweisen. Im typisch schottischen Kilt treten sie zusammen mit ihrem Team im Tauziehen gegeneinander an. Das Team, das über die Ziellinie gezogen wird, scheidet aus. Einen kleinen Vorsprung erhält das Team aus Neumünster. Beim Kick-Off zur Sommertour Anfang Juli in Büsum hatte es sich diesen Vorteil erspielt. Für die drei siegreichen Teams geht es dann in die zweite und alles entscheidende Runde: Baumstamm-Weitwurf. Hier müssen die Werfer alles für den Sieg geben. Schließlich geht es um einen Tag freien Eintritt in den Hansa-Park für die Bürgerinnen und Bürger des Siegerortes.

15 Jahre Sommertour von NDR Schleswig-Holstein NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein Magazin - 06.07.2019 19:30 Uhr Die Sommertour von NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin feiert Jubiläum. Wir haben die schönsten Impressionen aus 15 Jahren Sommertour.







4,38 bei 8 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

In Radio und Fernsehen live dabei

Das Schleswig-Holstein Magazin zeigt die Auflösung vom Bürgermeisterwettkampf zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr live. Die Besucher der Sommertour können die Live-Schalten auf der großen Videowand neben der Bühne mitverfolgen. NDR 1 Welle Nord sendet ab 18 Uhr live vom großen Sommertour-Finale. Und auf unserer Webseite und in der NDR Schleswig-Holstein App gibt es nach dem Event viele Fotos und Videos zum Stöbern.

Tipps für die Anfahrt

Die NDR Bühne steht im Hansa-Park. Falls Sie mit dem Auto anreisen möchten, können Sie diese Adresse in Ihr Navigationsgerät eingeben: Am Fahrenkrog 1, 23730 Sierksdorf. Einen Großparkplatz in der Nähe des Haupteingangs finden Sie über die Beschilderung vor Ort.

Weitere Informationen 6 Bilder Das Finale der Sommertour 2019 im Hansa-Park Für einen gebührenden Abschluss der Sommertour 2019 im Hansa-Park sorgt die Hermes House Band. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 24.08.2019 | 19:30 Uhr