Stand: 03.08.2019 23:41 Uhr

Heinzmann und 12.000 Fans genießen Party in SPO

Jeden Tag Anwendungen, kalorienarmes Essen und hin und wieder ein Seminar: Wer schon einmal auf Kur oder Reha war, kennt diese Abläufe. Da passt es, dass der NDR Schleswig-Holstein den Ablauf am Samstagabend mal kräftig durcheinander wirbelt - vor allem bei zwei Frauen aus Niedersachsen. Sie sind zur Reha in St. Peter-Ording. Doch das ist ihnen egal - zumindest im hier und jetzt. Sie wollen viel Spaß auf der Sommertour in SPO haben. "Wir haben uns extra hübsch gemacht. Wir wollen viel tanzen, mal sehen, was so geht", sagt die Neu-Wulmsdorferin. Und es geht viel - vor allem mit den vielen tollen Musik-Acts und mit dem Star des Abends: Stefanie Heinzmann. Mit dem Auftaktlied "On Fire" fängt die Schweizerin die 12.000 Fans sofort ein.

So feiert St. Peter-Ording Heinzmann und die Sommertour Schleswig-Holstein Magazin - 03.08.2019 19:30 Uhr Es war ein Fest zum Genießen: 12.000 Fans feiern ein tolles Abendpogramm auf der Sommertour-Station in St. Peter-Ording. Höhepunkt: das kostenlose Konzert von Stefanie Heinzmann.







Eine Sängerin, die Spaß hat - wie ihr Publikum

"Ihr habt Zeit mitgebracht?", fragt die stimmgewaltige Sängerin, die es auf der Bühne sichtlich genießt. "Das ist gut." Ob mit neuen Songs wie "Mothers Heart", "All We Need Is Love" oder den Klassikern wie "Show Me The Way" schafft sie es, ihre Stimmung auf die Menge zu übertragen - und das durchgehend: von Party bis lauer Sommerabend ist alles dabei. Somit überraschte es keinen, dass die Zuschauer vor der Bühne Zugaben fordern. Die bekommen sie mit "Glad to be alive" und "Diggin in the end".

Die Höhepunkte der Sommertour in St. Peter-Ording



































Das "R" macht Sorgen - kurzzeitig

Es geht also viel an diesem Sommertourtag - auch für die St. Peteraner und ihre Gäste bei der Stadtwette. In 20 Minuten müssen sie den Schriftzug "10 Jahre Weltnaturerbe Wattenmeer" bilden und auf der Bühne an einer Traverse befestigen. Allerdings gibt es einen Haken: Dazu müssen sie zunächst Buchstaben aus einem mit Sand gefüllten Behälter ausgraben. Mit dem Start fliegt auch schon der Sand im hohen Bogen durch den Behälter, schnell transportieren die Helfer erste Buchstaben zur Bühne. Mit einem Seil werden sie in der Traverse in vier Metern Höhe eingeklinkt. Nach sieben Minuten steht dort schon "10 Jahre Weltna".

Es läuft - aber nur bis zum letzten Buchstaben "R". Der scheint gut verbuddelt zu sein. Drei Minuten vergehen: Außer Sand ist nichts in der Hand. Dann ist er gefunden, der Jubel riesengroß. "So wurde wohl noch nie für den Buchstaben R gejubelt", kommentiert Moderator Julian Krafftzig, während Kollegin Vèrena Püschel St. Peter-Ording zum Sieger der Wette kürt.

Die Sommertour in St. Peter-Ording Schleswig-Holstein Magazin - 03.08.2019 19:30 Uhr NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin präsentieren Star-Power für die Ohren in St. Peter-Ording. Gewinnt St. Peter-Ording die Stadtwette?







Party-Finale in Sierksdorf

Bis zum 24. August feiern wir noch wöchentlich in verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein. Die nächsten Stationen der Sommertour sind: Bad Oldesloe, Amt Süderbrarup und schließlich Sierksdorf. Das Finale der Sommertour findet traditionell dort im Hansapark statt.

