Sing jetzt los - mit NDR 1 Welle Nord zur Eiskönigin Stand: 15.11.2023 05:00 Uhr Wir schicken Sie zu Disneys "Die Eiskönigin" im Stage Theater an der Elbe. Einfach mitsingen und loslassen - mit etwas Glück hören Sie Ihre Version von "Lass jetzt los" im Programm von NDR 1 Welle Nord und gewinnen Familien-Tickets für das frostige Musical-Erlebnis.

"Willst du einen Schneemann bauen?" Auch wenn der Schnee noch etwas auf sich warten lässt, entführen wir Sie mit ein wenig Glück ins schöne "Arendelle", die Heimat der Schwestern Anna und Elsa. Zwischen dem 20. November 2023 und dem 24. November 2023 können Sie auf NDR 1 Welle Nord bei "Moin Schleswig-Holstein - mit Mandy Schmidt und Horst Hoof" Musicaltickets für Disneys "Die Eiskönigin" in Hamburg abräumen, zur Verfügung gestellt von Stage Entertainment.

"Lass jetzt los" und gewinne mit NDR 1 Welle Nord

Nicht nur "Liebe öffnet Türen", sondern in diesem Fall auch Ihre Stimme: Schicken Sie uns Ihre Version des Refrains des oscarprämierten Kult-Songs "Lass jetzt los (Let it go)". Zur Erinnerung gibt es hier noch einmal den Text:

Ich lass los, lass jetzt los. Die Kraft, sie ist grenzenlos. Ich lass los, lass jetzt los. Und ich schlag‘ die Türen zu. Es ist Zeit, nun bin ich bereit und ein Sturm zieht auf. Die Kälte, sie ist nun ein Teil von mir. Refrain von "Lass jetzt los (Let it go)", geschrieben von Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez

Einmal Ihre Daten in unserem Formular eingeben, Ihre Version des Refrains von "Lass jetzt los" hochladen und schon landen Sie im Lostopf. Dann heißt es: die Morningshow von NDR 1 Welle Nord hören. Dort spielen wir ab dem 20. November 2023 von Montag bis Freitag zwischen 5 und 10 Uhr täglich eine Version unserer Hörerinnen und Hörer. Sollten Sie Ihre Version oder Ihren Namen im Programm wiedererkennen, rufen Sie uns an unter 01371 36 00 36*. So sichern Sie sich Ihre Familien-Tickets (einmal fünf Eintrittskarten) für eine beliebige Vorstellung* von Disneys "Die Eiskönigin" in Hamburg. Manche Preise sind es wert, dass man für sie schmilzt - NDR Schleswig-Holstein wünscht Ihnen viel Glück!

*Ein Anruf kostet Sie 14 Cent. Es werden insgesamt 5 x 5 Tickets verlost. Die Tickets gelten für keinen festgelegten Vorstellungstermin. Gewinnerinnen und Gewinner müssen sich zur Terminfindung mit dem Veranstalter in Verbindung setzen. Alle weiteren Details finden Sie in den Teilnahmebedingungen.

