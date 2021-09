Zur Sache: Tourismus-Sommer in SH - und was bringt der Herbst? Stand: 02.09.2021 15:10 Uhr Von der Corona-Pandemie ist auch der Tourismus im Land betroffen. Aber die neuen Branchen-Zahlen sehen gar nicht mal so schlecht aus. Darüber sprechen wir in der Sendung Zur Sache.

Trotz der Schließzeiten und erwarteten Rückgänge bei Übernachtungen und Ankünften - der Schleswig-Holstein-Tourismus hat im ersten Halbjahr 2021 ein recht gutes Ergebnis erreicht: 8,78 Millionen Übernachtungen verzeichnet die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein, das ist ein Rückgang von 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Ranking der Bundesländer steht Schleswig-Holstein nun auf Platz drei.

Weitere Informationen Halbzeit-Bilanz Tourismus: Buchholz sieht Licht und Schatten Die Zahlen sind laut Wirtschaftsminister verhältnismäßig gut. Sorge bereiten der Fachkräftemangel und die fehlende Tourismusakzeptanz. mehr

TASH sieht Licht und Schatten

Dr. Bettina Bunge, Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH), sagt: "Nach monatelangem Stillstand ist ein Aufwärtstrend im Tourismus erkennbar. Überall kamen Gäste in Strömen zu uns, sobald die Beherbergungs- und Freizeitbetriebe wieder öffnen konnten." Sorgenkind ist nach Angaben der TASH derzeit noch die Tagungs- und Veranstaltungswirtschaft. Sie erholt sich offenbar nur langsam und steht weiter unter dem Eindruck der Unsicherheit der pandemischen Lage. "Ganz besonders positiv hat sich der Campingurlaub in Schleswig-Holstein entwickelt", sagt Bunge. Hier konnten gegen den Bundestrend in diesem Jahr sogar deutliche Zuwächse gegenüber den Vorjahren erreicht werden.

Tourismusforscher sehen Nachbesserungsbedarf

Professorin Anja Wollesen arbeitet am Deutschen Institut für Tourismusforschung an der FH Westküste und blickt mit wissenschaftlicher Brille auf die Tourismusbranche im Land. Sie sieht zum Beispiel noch Nachholbedarf beim Radtourismus. "Der ist extrem explodiert und die Radinfrastrukur gibt noch nicht das her, was wir bräuchten, um den Markt bedienen zu können", sagt die Wissenschaftlerin. "E-Biker fahren ganz andere Strecken und suchen oft nur eine Unterkunft für ein oder zwei Nächte. Viele Gastgeber sind zu wenig darauf eingestellt." Wichtig ist ihr auch ein Blick auf die Ernährung. "Viele junge Leute denken nachhaltiger und wollen nicht jeden Tag Fleisch essen. Restaurants in Städten sind bereits auf Veganer und Vegetarier eingestellt und bieten ein entsprechendes Angebot." Besonders in den ländlicher Räumen in Schleswig-Holstein sieht sie Nachbesserungsbedarf.

Sorgenkind Veranstaltungsbranche

Hart getroffen hat es die Veranstaltungs- und Tagungsbranche, wie zum Beispiel das Maritim Hotel in Travemünde. Zwölf Tagungs- und Veranstaltungsräume hat das Hotel, doch die liegen weitestgehend brach. "In dem Bereich haben wir so gut wie kein Geschäft mehr", sagt Direktor Thomas Liedl. "Man muss unterscheiden zwischen Sitzungen und Festivitäten wie zum Beispiel Bällen. Letzteres entfiel komplett." Vor Corona erwirtschaftete das Hotel nach eigenen Angaben 15 bis 20 Prozent des Geschäfts durch Veranstaltungen, jetzt sind es noch maximal 5 Prozent. "Wir haben uns daher auf das Urlauber-Geschäft konzentriert", sagt Liedl. Kündigungen musste er keine aussprechen.

Tourismusbilanz für Schleswig-Holstein

Was waren in diesem Sommer die Urlauber-Hotspots? Was lässt der Herbst erwarten? Wo kann sich Schleswig-Holstein noch besser aufstellen? Oder kommen vielleicht auch bereits zu viele Touristen in einige Regionen? Diese und weitere Fragen wollen wir in unserer Sendung Zur Sache beantworten - am Sonntag, 5. September, ab 18.05 Uhr.

Fragen klären in der Live-Sendung

Zu Gast bei Moderator Pascal Hillgruber sind:



Dr. Bettina Bunge, Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein

Frau Prof. Anja Wollesen vom Deutschen Institut für Tourismusforschung an der FH Westküste

Thomas Liedl, Direktor des Maritim Hotels in Travemünde

