Zur Sache: Jagen wird immer beliebter Stand: 15.04.2021 09:30 Uhr Mehr als 20.000 Jägerinnen und Jäger gibt es in Schleswig-Holstein - Tendenz steigend. Darüber sprechen wir in der Sendung Zur Sache.

Im vergangenen Jahr haben rund 500 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner ihre Jagdschein-Prüfung abgelegt, darunter auch viele Frauen. Nach Angaben des Landesjagdverbandes liegt der Frauenanteil bei 14 Prozent, vor zehn Jahren waren es neun Prozent.

Die Natur sehen und verstehen

Auch Louise Hecke, Physiotherapeutin aus Lübeck, hat im vergangenen Oktober ihren Jagdschein gemacht. Sie hatte schon länger darüber nachgedacht, auch ihr Vater und ihre Großväter sind oder waren Jäger. Zusammen mit einer Freundin hat sie sich dann für den Jagdschein angemeldet und nach einer sehr zeitintensiven Ausbildung die Prüfung bestanden. "Der Grund, einen Jagdschein zu machen, war für mich die Liebe zur Natur und im Wald und auf dem Feld unterwegs zu sein", sagt sie. "Sitzen, gucken und die Natur verstehen" ist ihr Motto. Ein Tier hat sie bisher noch nicht getötet - oder gestreckt, wie es in der Jägersprache heisst.

Weitere Informationen Immer mehr Jäger in Schleswig-Holstein Gemessen an der Einwohnerzahl gibt es in keinem anderen Bundesland so viele Menschen mit Jagdschein. Auch der Frauenanteil wächst. mehr

Ausbildung zum Jagen ist sehr umfangreich

Wulf-Heiner Kummetz vom Landesjagdverband Schleswig-Holstein bildet die zukünftigen Jägerinnen und Jäger aus. "Wie bieten einen 14-tägigen Crashkurs an, in dem wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von morgens bis abends schulen", sagt Kummetz. Er selbst ist auch Jäger mit einem eigenen Revier und erlegt ca. zehn Tiere pro Jahr. "Unsere Anwärter werden immer durchleuchtet und müssen die Zuverlässigkeitsprüfung bestehen, erst dann wird ein Jagdschein ausgestellt." Auch eine Nachfrage beim Verfassungsschutz wird gestellt, denn Jäger brauchen Waffen, und die dürfen nicht in die falschen Händen geraten.

NABU: Vogeljagd ist unnötig

Etwas kritischer blicken viele Naturschützer auf das Jagen. "Die Jagd von Schalenwild wie Wildschweinen, Rehen und Hirschen muss zwar sein", sagt Fritz Heydemann vom NABU Schleswig-Holstein, "denn die sorgen oft für Wildverbiss." Als Verbiss bezeichnet man das Abbeißen von Knospen, Blättern oder Zweigen vor allem an landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich erwünschten Pflanzen. Der Vogeljagd steht Heydemann aber zum Beispiel skeptisch gegenüber. "Das ist unnötig, oft werden die toten Vögel einfach liegen gelassen, weil sie zu klein sind, um sie zu verwerten. Auch die Jagd auf Raubtiere wie Marder, Iltis oder Wiesel ist nicht in Ordnung."

Sind Jäger auch Naturschützer?

Wieso ist das Interesse am Jagen in Schleswig-Holstein gestiegen? Wer darf überhaupt wo jagen und was braucht man dafür? Wie passt das mit den Interessen der Naturschützer zusammen? Diese und weitere Fragen wollen wir in unserer Sendung Zur Sache beantworten - am Sonntag, 18. April, ab 18.05 Uhr.

Fragen klären in der Live-Sendung

Zu Gast bei Moderatorin Ulrike Drevenstedt sind:



Louise Hecke, Jung-Jägerin aus Lübeck

Wulf-Heiner Kummetz, Sprecher vom Landesjagdverband Schleswig-Holstein

Fritz Heydemann, stellvertretender Landesvorsitzender vom NABU Schleswig-Holstein

Weitere Informationen Waschbär macht sich in Schleswig-Holstein breit Der Landesjagdverband nimmt eine starke Ausbreitung von Süden her wahr und sieht eine Gefahr für heimische Tiere. mehr Extremismus-Prüfung bei Jägern überfordert Behörde Der Verfassungsschutz ist mit der Extremismus-Überprüfung von Jägern überfordert. Technische Voraussetzungen fehlen, Tausende Anfragen warten. Eine Selbstauskunft muss erstmal reichen. mehr

Diskutieren Sie mit!

Natürlich können Sie sich wieder an der Sendung beteiligen: Nutzen Sie einfach das unten angefügte Formular. Sie können auch eine Mail schreiben an zursache@wellenord.de - oder uns kostenfrei anrufen unter (08000) 96 66 66.

Ihre Daten Name, Vorname: * Wohnort: * E-Mail-Adresse: Telefon: Ihre Nachricht Ihre Frage oder Ihre Meinung zum Thema: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Zur Sache | 18.04.2021 | 18:05 Uhr