Stand: 13.08.2020 13:13 Uhr

Zur Sache: Amateursport - auf dem Weg in die Normalität?

Monatelang lief im Amateursport nichts normal. Jetzt hat die Landesregierung weitere Lockerungen für den Bereich Sport angekündigt. Ab Mittwoch (19. August) ist Training auch in Kontaktsportarten wieder in voller Stärke möglich, ebenso dürfen Testspiele und Wettkämpfe durchgeführt werden. Vereine und Verbände zeigen sich wegen der Lockerungen erleichtert - aber wie schwierig waren die vergangenen Wochen? Wie sehr haben Vereine bislang unter der Corona-Pandemie gelitten und kann es jetzt wieder einigermaßen normal laufen?

Zu Gast: Weber, Niggemann, Böhm

Über diese und weitere Fragen wollen wir am Sonntag, 16. August, ab 18:05 Uhr ausführlich in unserer Sendung "Zur Sache: Amateursport - auf dem Weg in die Normalität?" bei NDR 1 Welle Nord sprechen. Zu Gast im Studio bei Moderatorin Christine Pilger sind Steffen Weber, der Präsident des Schleswig-Holsteinischen Schwimmverbandes, Thomas Niggemann, Geschäftsführer Breitensport beim Landessportverband, und Holger Böhm, 1. Vorsitzender des SV Todesfelde und Vorsitzender des Kreissportverbandes Segeberg.

Keine Lockerungen in Hamburg

Wir erfahren außerdem unter anderem von den Handballerinnen des Zweitligisten TSV Nord Harrislee, wie groß ihr Wettbewerbsnachteil zur Zeit im Vergleich zu den Liga-Konkurrentinnen ist. Darüberhinaus sprechen wir mit dem Sportchef der TuS Dassendorf, Jan Schönteich. Die Dassendorfer spielen in der Fußball-Oberliga Hamburg - dort sind bislang keine Lockerungen angekündigt. Die TuS reist für Testspiele deswegen in andere Bundesländer - auch ein Thema in unserer Sendung.

Diskutieren Sie mit!

Natürlich können Sie sich wieder an der Sendung beteiligen: Nutzen Sie einfach das unten angefügte Formular oder senden Sie uns eine Nachricht im Messenger der kostenlosen Schleswig-Holstein App. Sie können auch eine Mail schreiben an zursache@wellenord.de - oder rufen Sie uns kostenlos an unter (0 8000) 96 66 66.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Zur Sache | 16.08.2020 | 18:05 Uhr