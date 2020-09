Stand: 25.09.2020 16:05 Uhr

Zur Sache: 30 Jahre deutsche Einheit

Am 3. Oktober 2020 feiern wir 30 Jahre Deutsche Einheit. Die Politik stand damals vor einer wahrlich historischen Aufgabe. Vieles ist gelungen, es wurden aber auch - im Nachhinein betrachtet - viele Fehler gemacht. Wie fällt die Bilanz 30 Jahre danach aus? Was wurde erreicht, wo sind noch Defizite spürbar? Wie lässt sich die Einheit weiter voranbringen? Darüber haben wir mit dem damaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein Björn Engholm (SPD) und dem amtierenden Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) gesprochen.

Ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk

Schon der Fall der Mauer am 9. November 1989 war für Björn Enholm etwas ganz Besonderes - nämlich ein unglaubliches, unverhofftes Geburtstagsgeschenk für ihn, erzählt er. "Und ein Jahr später war die Euphorie, der Taumel dieses Zusammengehens ein wenig abgeflaut, aber er war an dem Oktobertag noch vorhanden." Während der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl prognostizierte, in zwei Jahren werde alles blühen in den deutschen Landen im Osten, war Engholm der Meinung, das dauere mindestens eine Generation.

Der Westen reagierte mit Überheblichkeit

"Es war keine Vereinigung im klassischen Sinne, sondern - wenn man so will - ein einseitiger Beitritt des Ostens zum Westen", so Engholm. "Der Osten hat überhaupt keine Chance gehabt, sich selbst zu finden." Die industrielle Basis wurde nach der Wiedervereinigung zerschlagen, die Arbeitslosenquote war hoch. "Wir haben alles, was die Menschen drüben 40 Jahre lang zu ihrem Leben gezählt haben, infrage gestellt. Ich glaube, wir haben ihnen am Ende gesagt: Euer Leben war insgesamt miserabel und wir haben ihnen damit ein Stück ihres noch vorhandenen Selbstbewusstseins, ihrer Identität genommen."

Es muss nachgebessert werden

Es müsse nachgelegt werden, da wo der Osten in der Anfangszeit der Vereinigung gelitten habe, sagt Engholm. So müssten dort unter anderem Industriezentren entstehen, um das nachzuholen, was damals verpasst worden sei. Das meiste sei im Westen geblieben. Besonderen Wert legt Engholm auf eine bessere Zusammenarbeit zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. So sprach er sich für eine gemeinsame Kabinettssitzung einmal im Jahr aus.

Auch Ministerpräsident Günther sieht noch Probleme

Der amtierende Ministerpräsident Daniel Günther war am Tag der Wiedervereinigung noch ein Teenager, 17 Jahre alt. Am Fernseher hat er damals alles mit Spannung verfolgt, sagt er. "Das hat mich politisch auch sehr geprägt, das war auch einer der Gründe, warum ich später in die Politik gegangen bin." Einige Baustellen gebe es bis heute. "Eine, die ich besonders wichtig finde, ist die geringe Präsenz von Menschen mit ostdeutscher Biografie in Führungsämtern." So habe es 30 Jahre gedauert, bis die erste ostdeutsche Frau Richterin am Bundesverfassungsgericht wurde. "Das ist schon hart", so Günther.

