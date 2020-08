Stand: 22.08.2020 15:24 Uhr

Sportveranstaltungen während Corona: Spiele ohne Fans von Hannah Böhme

Ein halbes Jahr etwa ist es her, dass Astrid Jöhnk aus Kiel zuletzt eine Sporthalle betreten hat. Nicht als Sportlerin, sondern als Fan. Sie ist - etwas konträr zu ihrem Wohnort - nicht leidenschaftliche Anhängerin des THW Kiel, sondern der SG Flensburg-Handewitt. Am 8. März ging es für die 48-Jährige zum letzten Auswärtsspiel des Vizemeisters gegen die Füchse Berlin vor dem coronabedingten Saisonabbruch. Mit einem 35 zu 33 Sieg verabschiedete sich die SG damals aus der Spielzeit. Seitdem: nichts mehr. "Für den Handball ging es von 100 auf 0", erinnert sich Astrid Jöhnk, während sie im Lübecker Dietmar-Scholze-Stadion an der Lohmühle vor den leeren Zuschauerrängen sitzt. Im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein redet sie darüber, was sie im Moment eigentlich am meisten vermisst.

Ohne Fans: Geisterspiele im Fuß- und Handball NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein Aktiv - 22.08.2020 14:20 Uhr Autor/in: Hannah Böhme Keine Fans dafür Geisterspiele: Seit einem halben Jahr müssen Sportler und Fans ohne einander auskommen. Reporterin Hannah Böhme hat übers Vermissen und andere Folgen gesprochen.







Hansehölle wird zur Schulsporthalle

Seit 30 Jahren ist Astrid Jöhnk bei Heim- und Auswärtsspielen dabei und fährt mit zu Champions League Partien - auch im Ausland. In der Saison ist normalerweise jedes Wochenende um den Sport herum geplant. Neben ihr sitzen im Lübecker Stadion auch Florian Möller, Geschäftsstellenleiter des neuen Fußballdrittligisten VfB Lübeck und Daniel Pankofer, Geschäftsführer des Handballzweitligisten VfL Lübeck-Schwartau, für den er selbst mehrere Jahre gespielt hat (damals noch VfL Bad Schwartau). "Wir sind ligaweit bekannt für die tolle Stimmung in der Halle", erzählt er im Gespräch und befürchtet: "Ohne Fans wird aus der Hansehölle wieder eine Schulsporthalle."

Nach aktueller Landesverordnung sind in Sporthallen im Moment gar keine Zuschauer erlaubt. Zumindest beim Fußball können draußen wieder einige Fans dabei sein: Aktuell 500 wenn es feste Sitzplätze gibt, 150 wenn nicht. Voraussetzung, wie für alle: ein entsprechendes Hygienekonzept. "Wir sind in den finalen Zügen", sagt Florian Möller vom VfB Lübeck. "Wobei aber auch ganz klar ist, dass die Gesundheit immer im Vordergrund steht."

Kaum Fans - kaum Einnahmen

Reporterin Hannah Böhme hat mit Astrid Jöhnk, Florian Müller und Daniel Pankofer darüber gesprochen, wie Fans im Lübecker Stadion möglicherweise bald wieder Fußball gucken können. Gemeinsam gingen sie auch der Frage nach, was weniger oder auch gar keine Zuschauer für die finanzielle Lage der Vereine bedeutet und mit welchem Gefühl Astrid Jöhnk zu Spielen gehen würde.

