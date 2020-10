Moin! Schleswig-Holstein - Mein Wochenende Ob zum Einkaufen oder gemütlichen Frühstück - Lena Hillgruber präsentiert am Wochenende Ihre Lieblingsmusik und hält Sie auf dem Laufenden mit den aktuellen Meldungen, dem Wetter und dem Verkehr.

Zwischen 10 und 14 Uhr gibt es in der Sendung "Moin! Schleswig-Holstein - Mein Wochenende" auf NDR 1 Welle Nord die perfekte Musikmischung mit Ihren Lieblingssongs der 70er und 80er Jahre und dazu die besten aktuellen Hits. Im Interview erzählt uns Moderatorin Lena Hillgruber, warum sie die Stimmung am Wochenende genießt und dass sie gerne auch mal laut im Studio mitsingt.

Was liebst du an Schleswig-Holstein?

Lena Hillgruber: Ich liebe es, dass wir hier alles haben: Meer (sogar in doppelter Ausführung), Strände, ganz viel Land und tolle Seen. Dazu so nette Menschen, mit denen man immer super ins Gespräch kommen kann - egal, ob bei der Reinigung, beim Bäcker, am Strand oder an der Supermarktkasse.

Was motiviert dich, am Wochenende zu moderieren?

Hillgruber: Am Wochenende zu moderieren, ist absolut super. Es ist viel ruhiger als unter der Woche und ich hab dadurch oft das Gefühl, dass wir so ganz unter uns sind. Ich habe immer den Eindruck, dass das Wochenend-Gefühl unserer Zuhörer auf mich abfärbt. Es ist eine besondere und schöne Stimmung. Und natürlich steigt das Gemeinschaftsgefühl mit all denen, die auch am Wochenende arbeiten müssen.

Welche Rolle hat Musik für deine Sendung?

Hillgruber: Musik ist das Wichtigste, finde ich. Unsere Musikredaktion sucht die Titel aus und deshalb ist es für mich auch immer wieder eine Überraschung. Aber ich liebe das und brauche das. Wenn ich in der Sendung Zeit habe, kann es schon mal sein, dass ich extrem laut aufdrehe und mitsinge. (Und wenn keiner guckt, auch mal mittanze.) Das verstärkt meine gute Laune beim Arbeiten sehr. Es kann natürlich auch schon einmal sein, dass ich einen schlechten Tag habe - und dann reißt die Musik mich jedes Mal raus. Ohne Musik geht gar nichts!

Welche Geschichten findest du spannend?

Hillgruber: Am liebsten ist es mir, wenn ich mit unseren Hörern einfach ins Gespräch komme. Woran haben die Schleswig-Holsteiner Spaß? Was macht sie glücklich? Mich interessiert vor allem das Menschliche.

Lena möchte mit Ihnen reden

Sie haben ein Thema über das wir unbedingt sprechen sollten? Dann melden Sie sich bei uns. Möglichkeiten gibt es viele: Rufen Sie an unter der kostenfreien Rufnummer (0 8000) 96 66 66. Laden Sie sich die NDR Schleswig-Holstein App herunter und schreiben Sie uns über den Messenger. Oder werden Sie Fan unserer Facebook-Seite.