Sendedatum: 25.06.2021 20:05 Uhr Mit NDR SH Karten für das Musikfest Hasselburg gewinnen

Die Vorfreude wächst, das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) wird wieder zigtausende Musikliebhaber anlocken. Ob prachtvolle Gutshöfe, historische Kuh- und Pferdeställe, malerische Kirchen oder alte Industrieanlagen - das SHMF verwandelt jeden noch so entlegenen Winkel zur internationalen Konzertbühne. Dabei werden mehr als 170 Konzerte in Schleswig-Holstein stattfinden, in Orten von "A" wie Ahrensburg bis "W" wie Wulfshagen, von Föhr bis Fehmarn und von Glücksburg bis Wotersen. Doch die meisten sind schon längst ausverkauft. Mit uns müssen Sie nicht auf den Musikgenuss verzichten: Der NDR Schleswig-Holstein verlost Konzertkarten.

Gewinnen Sie Karten für das Musikfest Hasselburg

Weitere Informationen Musikfest Hasselburg Mehr Informationen rund um das Programm des Musikfests Hasselburg am 3. und 4. Juli. extern

Am 3. Und 4. Juli 2021 findet auf der großen Wiese im Park das Musikfest Hasselburg statt. Auf dem Gut in der Gemeinde Altenkrempe bei Neustadt in Holstein wird ein sommerliches Musikfest geboten. Die weitläufigen Rasenflächen laden dabei zum Picknicken und Musikgenuss bei stimmungsvollen Konzerten ein. Bei uns gewinnen Sie Karten für das Gartenfest am Sonntag (4. Juli), die Konzerte beginnen ab 11 Uhr und nachmittags treten unter anderem das Kammermusikensemble, die Hanke Brothers aus Sindelfingen auf.

Weitere Informationen Das SHMF 2021 - überwiegend Open Air Schleswig-Holstein Musik Festival trotz Corona. Die Festivalveranstalter schauen optimistisch auf den Sommer 2021. mehr

Mit uns gibt es kein "Ausverkauft"

Wir geben Ihnen neun Wochen lang die Chance, an einem besonderen Konzert teilzunehmen. "Ausverkauft" gibt es mit uns nicht. Mit NDR Schleswig-Holstein schauen Sie auf die Bühne und nicht in die Röhre, denn bis zum 24. August 2021 können Sie bei uns hochwertige Karten für das Schleswig-Holstein Musik Festival gewinnen. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus. Auf diesem Weg landen Sie im Lostopf. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden persönlich von uns benachrichtigt.

Für diese Konzerte können Sie Karten gewinnen Verlosungszeitraum Was darf genossen werden Veranstaltungstag 23.06. - 30. 06. Musikfest 1 C (Hasselburg) So, 04.07. 30. 06. - 07.07. Lübeck Musikfest, Beethoven für Kinder So, 11.07. 07.07. - 14.07. Werftsommer C (Lübeck) So, 18.07. 14.07. - 21.07. Musikfest 3C (Pronstorf) So, 25.07. 21.07. - 28.07. Musikfest 4B (Emkendorf) So, 31.07. 28.07. - 04.08. Musikfest 5 C (Wotersen) So, 08.08. 04.08. - 11.08. Jan Plewka Duo in Wotersen Do, 12.08. 11.08. - 18.08. Mads Hansens Kapel (Fehmarn) So, 22.08. 18.08. - 24.08. Abschlusskonzert (Kiel) Sa, 29.08.

Sie wollen Karten für das Musikfest in Hasselburg gewinnen? Einfach das Formular ausfüllen.

Bitte lesen Teilnahmebedingungen Alles, was Sie zu unserem Gewinnspiel um Konzertkarten für das Schleswig-Holstein Musik Festival wissen müssen, können Sie hier ausführlich nachlesen. mehr

Ihre Daten Vorname: * Nachname: * E-Mail: Telefon: * Adresse: * Haben Sie am Konzerttag, dem 4. Juli, auch wirklich Zeit: * ja Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein – Von Binnenland und Waterkant | 25.06.2021 | 20:05 Uhr