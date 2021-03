Ein Jahr "Kultur trotz Corona" Sendedatum: 11.03.2021 19:00 Uhr Fast ein ganzes Jahr gab es durch die Corona-Pandemie und den damit verbunden Lockdown keine öffentliche Kulturveranstaltung mehr. Wir blicken auf ein Jahr "Kultur trotz Corona" zurück.

Am 13. März 2020 wurden die Konzertsäle geschlossen, die Vorhänge zugezogen, die Bühnen abgebaut: Lockdown! Für die meisten eine komplett neue Erfahrung. Von jetzt auf gleich gab es keine öffentliche Kulturveranstaltung mehr, stattdessen leere Opernhäuser und Theater, Museen, Galerien und Kunsthäuser, Clubs und Kinos. Zwar gab es auch für die Kunst- und Kulturszene im Sommer wieder Lockerungen, doch im November 2020 folgte dann der zweiten Lockdown.

Kultur trotz Corona

Die Kulturredaktionen des NDR widmen sich in einem Programmschwerpunkt ab dem 11. März dem Thema: "Ein Jahr Kultur trotz Corona" und fragen nach: Was hat sich verändert in diesem Jahr der Pandemie? Welche Perspektiven gibt es? Auf was freuen sich die Kulturschaffenden im Norden, was befürchten sie - und wie geht es jetzt konkret weiter? NDR Schleswig-Holstein hat die Kunstschaffenden das ganze Jahr begleitet, auf ihre Sorgen und Nöte gehört, über Schwierigkeiten und Chancen berichtet und ihnen eine "Bühne" im Radio, im Fernsehen und im Internet gegeben. Enorm, wie viel Kreativität unsere Kreativen haben! Spiegel-Bestseller Janne Mommsen schreibt seinen Roman im ersten Lockdown.

Heute Abend beschäftigt sich die NDR 1 Welle Nord Sendung "Von Binnenland und Waterkant" ausschließlich mit dem Thema "Kultur trotz Corona":

