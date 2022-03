Nachrichten für Schleswig-Holstein

In den Nachrichten für Schleswig-Holstein auf NDR 1 Welle Nord erfahren Sie, was im Land wichtig ist - immer zur vollen und zur halben Stunde. Ihre Themen bewegen uns: zu wenig Ärzte auf dem Land, kontroverse Debatten im Landtag, große Festivals an den Küsten und im Binnenland oder sportliche Erfolge im Handball und im Fußball.

NDR Reporter sind für Sie unterwegs

Unsere Reporter aus fünf Studios sind vor Ort, kennen das Land und die Regionen. Sie fragen nach und klären auf. Die lokale und regionale Berichterstattung in Schleswig-Holstein ist unser Markenzeichen. Ebenso berichten wir verlässlich über das, was in Deutschland und der Welt passiert - verständlich, kompetent, kompakt und auf den Punkt.

Aktuelle Sportberichte in den Nachrichten

Unsere Sportreporter berichten live aus den Stadien und Hallen. Wir sind der Handball-Sender. Wir begleiten die SG Flensburg Handewitt und den THW Kiel zu jedem Spiel - egal ob zuhause oder auswärts. Bei uns erfahren Sie sofort, wann bei Holstein Kiel oder dem VfB Lübeck ein Tor fällt und wie es auf den anderen Fußballplätzen steht - das alles in den Nachrichten und in den Sportblöcken, montags bis freitags um 15.30 und um 17:30 Uhr und Sonnabend- und Sonntagnachmittags.

NDR 1 Welle Nord - einfach besser informiert!