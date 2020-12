Das Schleswig-Holstein Wetter - zuverlässig und genau

Meeno Schrader, Schleswig-Holsteins Wetterexperte Nummer eins, ist exklusiv für Sie bei NDR 1 Welle Nord: Mit der Wettervorhersage ganz speziell für Ihre Regionen im Land. Am Morgen haben Mandy Schmidt und Horst Hoof die Wetterlage für Sie im Blick, natürlich mit den aktuellsten Informationen von Meeno Schrader und seinem Team. Nachmittags hören Sie unsere Wetterexperten dann persönlich.

Wetter in Norddeutschland - eine Herausforderung

Das Wetter bei uns in Schleswig-Holstein ist manchmal launisch - und vor allem nicht überall gleich. Wenn es im Lauenburgischen hagelt, kann in Niebüll auch mal die Sonne scheinen. Das macht die Vorhersage für die Experten nicht gerade einfach, aber - so Meeno Schrader - immer wieder spannend.

Wettervorhersage für Ihre Region

Von montags bis freitags versorgt Sie unser Wetter-Fachmann nicht nur mit der Wettervorhersage für ganz Schleswig-Holstein, sondern auch exklusiv mit den wichtigsten Daten für die verschiedenen Regionen. Hören können Sie Meeno Schrader auf NDR 1 Welle Nord immer nachmittags zur halben Stunde: 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, 16.30 Uhr, 17.30 und 18.30 Uhr - exklusiv mit der Vorhersage für Ihre Region. Aber auch am Morgen müssen Sie nicht auf Meeno Schraders Expertenwissen verzichten. Er versorgt Horst Hoof und Mandy Schmidt mit den aktuellsten Informationen, die Sie jeweils um 6.30 Uhr, 7.30 Uhr, 8.30 Uhr und 9.30 Uhr in "Moin Schleswig-Holstein" hören können.

Das NDR 1 Welle Nord Wetter mit Meeno Schrader für Ihre Region - kompetent und zuverlässig!

Unsere Wetter-Regionen Flensburg, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg

Dithmarschen, Steinburg und Eiderstedt

Rendsburg-Eckernförde, Plön, Neumünster und Kiel

Südholstein und Hamburg

Lübeck, Ostholstein und Lauenburg