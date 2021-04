So sehen Schleswig-Holsteins "Elektroschätze" aus Stand: 08.04.2021 15:52 Uhr Ob Opas alter Röhrenfernseher oder eine elektrische Zahnbürste aus Kindertagen: Horst Hoof und Mandy Schmidt haben Schleswig-Holsteins älteste "Elektroschätze" gesucht - und einiges gefunden.

Die Kaffeemaschine, die unsere Moderatoren jeden Morgen wach macht, hat zwar schon einige Jahre auf dem Buckel, aber macht immer noch einen guten Job. Mandy verwendet noch heute einen Multizerkleinerer ihrer Oma, Horst dagegen steht vor allem auf den Vintage-Look: Sein Toaster zum Beispiel sieht nur alt aus, ist aber neu. Doch unsere Morgenmoderatorin kann unmöglich die Einzige sein, die auf Altbewährtes setzt.

Ganz besondere Stücke

In "Moin Schleswig-Holstein - mit Mandy Schmidt und Horst Hoof" haben die beiden die ältesten Elektrogeräte gesucht, die in Schleswig-Holsteins Haushalten noch in Betrieb sind. Uns haben zahlreiche Fotos und Nachrichten dazu erreicht. Besonders häufig dabei: der Piccolo Mixer aus den 50er-Jahren. Doch auch besondere Einzelstücke, wie das alte Micky Mouse Telefon von Nicole Jipp aus Reinbek oder der über 80 Jahre alte Miele Staubsauger von Karl-Heinz aus Tornesch, sind immer noch in Betrieb.

