Sendedatum: 26.11.2020 06:40 Uhr Mit humorvoller Musik gegen Corona-Tristesse

Wieso ist die Chipstüte leer? Und warum bist du eigentlich nackt? Klar, wegen Corona. So singt es auf jeden Fall Hobbymusiker Julian aus Kiel in seinem aktuellen Song. Ganz ernst gemeint ist das natürlich nicht. Doch dem 37-Jährigen ist aufgefallen, dass in der aktuellen Zeit Corona als ultimative Ausrede für praktisch alles herhalten kann. "Ohne politisch zu sein, dachte ich, man kann das Ganze doch ein bisschen auf die Spitze treiben", erklärt er die Motivation hinter dem Liedtext. Und so heißt es im Refrain: "Egal was man dich fragt, ob jemand sich beklagt, es reicht, wenn man sagt: 'Wegen Corona!'." Er will mit dem Song ein bisschen Humor und Ironie in diese triste Zeit bringen.

AUDIO: Corona als ultimative Ausrede (2 Min)

Leichtigkeit behalten

Über das Virus lustig machen möchte er sich aber damit nicht, auch wenn die Pandemie sein Leben bisher relativ wenig beeinflusst hat. Doch ihm ist wichtig, "dass alle Menschen die Leichtigkeit behalten trotz dieser schwierigen Zeit, natürlich vorsichtig sind, aber auch auf die schönen Dinge des Lebens achten". Privat spielt Julian in einer Rock-Punk-Band. Doch für "Wegen Corona" hat er Gesang und Instrumente allein in seinem Schlafzimmer eingespielt. Seit Anfang November ist der Song auf Youtube zu hören und hat bisher über 700 Aufrufe - Tendenz steigend. Die Reaktionen bisher sind durchweg positiv.

