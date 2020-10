"Heimvorteil" - der neue Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein Stand: 23.10.2020 10:00 Uhr Christine Pilger und Hannah Böhme aus der Sportredaktion von NDR Schleswig-Holstein treffen Sportpersönlichkeiten im Land da, wo sie sich am wohlsten fühlen - nämlich an ihren eigenen Wirkungsstätten.

AUDIO: Christine und Hannah stellen sich vor (5 Min)

Der "Heimvorteil" liegt in unserem Sportpodcast klar bei unseren Gästen - oder besser: bei unseren Gastgebern. Das kann für den Handballer zum Beispiel die Halle sein, für die Läuferin ihre Lieblingsstrecke durch den Wald oder für den Zeugwart wiederum der Geräteschuppen. Christine Pilger und Hannah Böhme sprechen mit ihnen über ihren Sport, über allgemeine und aktuelle Themen, die ihren Sport gerade beeinflussen - vor allem aber über sie selbst.

Treffen in Harniks Wohnzimmer

Zu unserer ersten Folge haben wir uns beim ehemaligen Fußball-Profi Martin Harnik eingeladen. Die Stationen in seiner Fußball-Karriere waren unter anderem Werder Bremen, VfB Stuttgart und zuletzt der HSV. Dazu gesellt sich jetzt ganz aktuell: die TuS Dassendorf aus der Oberliga Hamburg. Seinen "Heimvorteil" nutzte der 33-Jährige im eigenen Wohnzimmer, wo er mit Hannah Böhme nicht nur über die Entscheidung von der Zweiten in die Fünfte Liga runter zu gehen und damit seine Profikarriere zu beenden sprach, sondern zum Beispiel auch über den emotional schwersten Vereinswechsel in seiner Karriere.

AUDIO: Podcast Heimvorteil Episode 1 mit Martin Harnik (39 Min)