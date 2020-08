Stand: 23.08.2020 15:30 Uhr

Er ist der perfekte Nachbar und er ist der Mann, den man auf einer einsamen Insel unbedingt dabeihaben sollte. Unser Reporter Stefan Kuna ist Feuerwehrmann, Treckerfahrer, Musiker, Hobby-Handwerker, Geschichtenerzähler und einfach ein richtig cooler Typ. Bis Ende August täglich in unserem Land unterwegs, um Mecklenburg-Vorpommern glücklich zu machen.

Tag 6: Ein neuer Innenhof für die Grundschule Lüssow

Mit einer neuen Aufgabe startet NDR 1 Radio MV Reporter Stefan Kuna in die zweite Woche. Die Grundschule Lüssow braucht tatkräftige Unterstützung bei dem Ausbau Ihres Innenhofes. Dort soll in Zukunft ein Schulgarten mit Fußtastweg, Kräuterschnecke und Sitzmöglichkeiten entstehen. Aktuell schmückt den Innenhof nur eine kahle Wiese und drei kleine Bäume. Mit Unter den Helfern ist auch die Freiwilligen Feuerwehr Lüssow und der Kreisverband der Gatenfreunde Güstrow.

Der Auftritt beim Gottesdienst in Vipperow

Für unseren NDR 1 Radio MV Reporter Stefan Kuna steht heute Musikmachen auf dem Plan. Beim Sonntagsgottesdienst in Vipperow hat er seinen Auftritt. Pastorin Verena Häggberg hatte sich bei "Kuna packt an" angemeldet, weil sie musikalische Unterstützung braucht. Der Andrang ist größer als sonst: Es mussten sogar noch zwei Extra-Bänke aufgestellt werden.

Kuna packt an: Beim Gottesdienst in Vipperow Nordmagazin - 23.08.2020 19:30 Uhr Stefan Kuna bereichert den Sonntagsgottesdienst in Vipperow durch sein musikalisches Talent. Gleich mehrere Instrumente hat er mitgebracht, unter anderem einen Dudelsack.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Tag 5: Üben für das Konzert beim Gottesdienst in Vipperow

Reporter Stefan Kuna hat in den vergangenen Tagen schon bewiesen, dass er ordentlich anpacken kann. Seine musischen Fähigkeiten kommen am Sonntag beim Gottesdienst in Vipperow zum Einsatz. Pastorin Verena Häggberg hatte um Hilfe gebeten Glücklicherweise bleiben also noch ein paar Tage zum Proben.

Kuna packt an: Üben fürs Konzert in Vipperow NDR 1 Radio MV - Die Frühaufsteher - 21.08.2020 12:40 Uhr Verena Häggberg ist Pastorin in Vipperow an der Müritz und braucht dringend Unterstützung bei der Musik für den Gottesdienst am Sonntag. Da packt Reporter Stefan Kuna gerne mit an.







4,21 bei 14 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Tag 4: Aus zwei alten Schlauchanhängern wird ein neuer

Nach Niepars, westlich von Stralsund, geht es für Stefan Kuna am vierten Tag der Tour. Matti Holtfreter von der Freiwilligen Feuerwehr hat eine echte Aufgabe für den NDR 1 Radio MV Tausendsassa: Für die Feuerwehr auf Hiddensee soll er aus zwei alten Schlauchanhängern einen neuen Anhänger bauen.

Tag 3: DIY-Strandkorb aus Europaletten

Am dritten Tag geht es für Reporter Stefan Kuna nach Bad Doberan. Luise wünscht sich einen Strandkorb für den Garten - der soll der neue Lernort für die BWL-Studentin werden. Sie würde sich den Traum gern selbst erfüllen, aber leider fehlt es ihr an handwerklichem Geschick. Also packt Kuna an - und hier finden Sie die Bauanleitung Schritt für Schritt.

Tag 2: Pfötchenhalten beim Zahnarzttermin im Bärenwald

Kuna hält Pfötchen beim Bären-Zahnarzt NDR 1 Radio MV - Ihr Lieblingsmix am Nachmittag - 18.08.2020 14:10 Uhr Bei seinem Einsatz im Bärenwald Stuer geht Reporter Stefan Kuna auf Tuchfühlung: Für "Otto" steht nämlich noch ein Besuch beim Zahnarzt an. Bei der Untersuchung ist er live dabei.







3,94 bei 17 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Tag 2: Bärendienst in Müritz

Heute wurde Reporter Stefan Kuna von Petra und Tim in den Bärenwald Müritz gerufen. Dort gibt es eine Menge zu tun: Montagnacht ist Futter gekommen, das muss geschnippelt und zubereitet werden. Außerdem müssen Poller gestrichen und Müll gesammelt werden und am Vormittag steht noch ein Tierarzttermin an.

Tag 2: Kuna packt an im Bärenwald NDR 1 Radio MV - Die Frühaufsteher - 18.08.2020 07:30 Uhr Am zweiten Tag hilft NDR 1 Radio MV Reporter Stefan Kuna im Bärenwald Müritz bei der Fütterung. Dafür müssen erst einmal Kisten geschleppt und das Obst und Gemüse sortiert werden.







4,86 bei 14 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Tag 1: Eine breitere Einfahrt für Julia und Moritz

NDR 1 Radio MV Reporter Stefan Kuna packt heute in Burg Stargard an. Seine Aufgabe: Die Einfahrt zum Haus von Moritz und Julia verbreitern. Julia ist schwanger und kommt nicht mehr so gut ins Auto, weil die Auffahrt sehr schmal ist. Auf einer Länge von zehn Metern müssen Rasenkantensteine ausgebuddelt und 20 Zentimeter versetzt werden.

Tag 1: Kuna verbreitert eine Auffahrt NDR 1 Radio MV - Der Nachmittag - 17.08.2020 14:10 Uhr Bei Kuna packt an geht's gleich am ersten Tag in die Vollen für NDR 1 Radio MV Reporter Stefan Kuna: Für Moritz und Julia aus Burg Stargard verbreitert er eine Auffahrt - bei 40 Grad!







4,2 bei 20 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Wie kann Stefan Kuna Ihnen helfen?

Er hilft, wo er kann und packt dort an, wo er gebraucht wird. Völlig egal, was es ist!



Stefan Kuna erledigt Ihre Einkäufe

Stefan Kuna streicht das Jugendhaus in Ihrem Ort

Stefan Kuna kocht für die ganze Firma das Mittagessen

Stefan Kuna hilft Ihnen beim Heiratsantrag

Stefan Kuna mistet den Pferdestall aus

Stefan Kuna geht mit dem Hund Gassi

Stefan Kuna übernimmt sogar für einen Tag Ihren Job

NDR 1 Radio MV - Kuna packt an NDR 1 Radio MV - Die Frühaufsteher - 03.08.2020 05:00 Uhr Was sollte bei Ihnen Zuhause, in Ihrer Stadt, Ihrer Gemeinde oder in Ihrem Dorf dringend mal erledigt werden? Schreiben Sie uns, wie NDR 1 Radio MV Reporter Stefan Kuna Ihnen helfen kann.







4,29 bei 31 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schreiben Sie uns jetzt: Wie kann Stefan Kuna Ihnen helfen? Was sollte bei Ihnen Zuhause, in Ihrer Stadt, Ihrer Gemeinde oder in Ihrem Dorf dringend mal erledigt werden? Stefan Kuna kommt persönlich vorbei und packt gemeinsam mit Ihnen an.

Wichtig: Wir brauchen Ihr Einverständnis, damit Ihr Bild im NDR Fernsehen oder im Internetangebot des NDR gezeigt werden darf. Denken Sie bitte daran, das Häkchen vor der Einverständniserklärung am Ende des Formulars zu aktivieren.

