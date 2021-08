Stand: 30.07.2021 16:21 Uhr NDR Feste: Mit der Stefan Kuna Show an vier Orten feiern

Endlich wieder gemeinsam feiern mit allem, was dazugehört: Die Stefan Kuna Show reist durch das ganze Land und macht auch in Ihrer Nähe Station. Am 13. August beginnt die Tour.

Mit dabei ist natürlich Stefan Kuna von der Morgenshow bei NDR 1 Radio MV sowie Telefonspaßvogel Leif Tennemann und andere bekannte Kolleginnen und Kollegen von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin. Es gibt Livemusik aus Mecklenburg-Vorpommern und Programm für die ganze Familie vor und auf der Bühne. Los geht's jeweils um 16 Uhr.

Vier NDR Feste in Mecklenburg-Vorpommern

An diesen Tagen kommt die Stefan Kuna Show zu Ihnen:



13.08. - Altentreptow - Marktplatz

20.08. - Hagenow - Rathausplatz

03.09. - Grimmen - Volkspark

10.09. - Bützow - Rathausmarkt

Die NDR Feste sind für alle Teilnehmenden kostenlos. Teilnehmen kann, wer gegen das Coronavirus geimpft, von der Erkrankung genesen ist oder einen aktuellen negativen PCR-Test vorlegen kann. Der Check-in ist mit der Luca-App möglich. Die AHA-Regeln müssen eingehalten werden.