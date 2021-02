Stand: 08.02.2021 11:59 Uhr Ihr Schatz, Ihr Valentinstags-Song

Mit NDR 1 Radio MV machen Sie Ihrer Liebsten oder Ihrem Liebsten in diesem Jahr eine ganz besondere Überraschung zum Valentinstag: mit einem persönlichen Song - mit dem Namen Ihres Schatzes.

Valentinstagssong herunterladen und Freude schenken

Aus der unten stehenden Liste können Sie den Namen Ihres Schatzes aussuchen, herunterladen und als persönlichen Valentinstagsgruß verschicken. Sollte der Name Ihres Lieblingsmenschen nicht in dieser Liste dabeisein, dann hat Hagen Schulz-Zachow auch dafür eine Lösung:

Hinweis: Wenn Sie diesen Beitrag in der NDR MV App lesen, können Sie die Audios nicht direkt downloaden. Die vollständige Liste finden Sie auf ndr.de/mv

So verschicken Sie den Valentinstags-Song

Klicken Sie auf die gewünschte Version des Liedes. Entweder kopieren Sie nun die Adresszeile Ihres Internet-Browsers in die Zwischenablage und fügen sie zum Beispiel bei WhatsApp oder in eine Mail ein. Oder Sie klicken auf das Facebook- oder Twitter-Symbol, um den Song weiterzuleiten. Weitere Möglichkeit: Sie klicken oder tippen auf den Download-Button und laden das Lied herunter, danach können Sie es als Anhang zum Beispiel in einer E-Mail weiterleiten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Freude-Machen!

