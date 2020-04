"Gib uns Geduld in Leidenszeit": Auf Initiative des NDR Chores singen sieben Rundfunkchöre in sechs Städten gemeinsam den Choral "Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich" aus Johann Sebastian Bachs Johannes-Passion. Gemeinsam mit dem Rundfunkchor Berlin, dem Chor des Bayerischen Rundfunks, dem RIAS Kammerchor Berlin, dem WDR Rundfunkchor, dem MDR-Rundfunkchor und dem SWR Vokalensemble machen wir "Kultur trotz Corona"!