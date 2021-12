Stand: 14.12.2021 11:00 Uhr Mike Krüger wird 70 Jahre alt

Blödelbarde, Supernase, Nippel-Erfinder - Mike Krüger hat schon viel gemacht und ausprobiert. Jetzt wird er 70 Jahre alt.

Quickborn über Pinneberg wurde als Autogramm-Adresse in der ZDF Hitparade eingeblendet, wenn Mike Krüger auftrat. Seit Ende der 70er-Jahre war er oft zu Gast: Der Nippel, Der Gnubbel, Mein Gott Walther, Bodo mit dem Bagger - das sind nur einige seiner Hits. Er dreht Kinoerfolge mit Thomas Gottschalk und prägte neben Rudi Carrell die Sendung "7 Tage 7 Köpfe".

Ersten Hit schreibt er mit 15

Mike Krüger wurde in Ulm geboren, aufgewachsen ist er in Schleswig-Holstein. Mit 10 Jahren kam er in Büsum auf ein Internat. Damals gab es eine klare Hackordnung, erinnert er sich. Die 16-Jährigen hatten das Sagen, die kleinen mussten parieren. Seinen ersten Hit "Mein Gott, Walther" schrieb er mit 15 Jahren. Er machte mit seinen Eltern Urlaub in der Nähe von Garmisch-Patenkirchen mit Blick auf die Zugspitze. Der junge Mike konnte zwei Griffe auf seiner alten Gitarre: a-Moll und g. Es konnte also nur eine Ballade werden. Doch bis der Titel in die Hitparade kam, sollten noch einige Jahre vergehen.

Große Vorbilder

"Mein Gesicht hat mir weitergeholfen", so Krüger. "Zum einen müssen die Leute oft schon lachen, wenn sie mich sehen. Zum anderen erkennen sie mich immer wieder." Er mag die Bezeichnung Komiker und vor allem die großen Könner von früher, wie Heinz Erhardt und Werner Finck. Sein Beruf habe sich mehrfach verändert, bilanziert Krüger. Musik könne heute leicht kopiert werden, die Verkaufszahlen litten darunter. Zum Glück hatte er einen Plan B. Er drehte Filme und machte Fernsehen.

Kicken kann er auch

Weitere Informationen Mike Krüger im Landesfunkhaus Er ist eine Kultfigur im deutschen Fernsehen: Mike Krüger. Am Dienstag hat er das Landesfunkhaus in Hannover besucht, seine Biografie vorgestellt und Hörerfragen beantwortet. mehr

Wussten Sie, dass Mike Krüger zu den erfolgreichsten Torwand-Schützen des Aktuellen Sportstudios zählt? Viermal hat er getroffen, genauso oft wie Franz Beckenbauer. Thomas Gottschalk versenkte den Ball immerhin zweimal.

Nun wird Mike Krüger 70. Schon vor Jahren veröffentlichte er seine Biografie. Sie heißt wie sein erster Hit "Mein Gott, Walther".

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 14.12.2021 | 10:00 Uhr