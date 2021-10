Stand: 08.10.2021 10:30 Uhr Zum 30. Todestag: Das bewegte Leben von Roy Black

Er gehörte über Jahrzehnte zu den größten Unterhaltungsstars in Deutschland: Roy Black. Eine treue Fangemeinde verehrt ihn bis heute. Am 9. Oktober jährt sich sein Todestag zum 30. Mal. 1991 war der Sänger und Schauspieler im Alter von 48 Jahren an Herzversagen gestorben, nachdem er schon lange Probleme mit dem Herzen hatte. Black war damals allein in seiner abgelegenen Fischerhütte im oberbayerischen Landkreis Mühldorf.

"Ganz in Weiß" fing alles an

Bürgerlich hieß der gebürtige Schwabe Gerhard Höllerich. Seit den 60er-Jahren stürmte er mit Titeln wie "Du bist nicht allein" die Hitparaden. Zudem stand er in zahlreichen Kinofilmen vor der Kamera. Es war kein Geheimnis, dass er mit seinen Schlagern nicht immer glücklich war. In Augsburg und bei vielen in der Stadt stationierten US-Soldaten war der Sänger zuvor mit seiner Rock'n'Roll-Band "Roy Black & The Cannons" bekannt. 1966 landete er mit "Ganz in Weiß" einen großen Hit und mit 22 Jahren änderte sich sein Leben komplett. Das Lied hat aus einem Rock'n'Roller "plötzlich einen deutschen Schnulzensänger gemacht", beschrieb es Black in einer Talk-Show selbst. Als Schauspieler hatte er in den 90er-Jahren in einer der Hauptrollen in der TV-Serie "Ein Schloss am Wörthersee" großen Erfolg. Privat erlebte Black damals Höhen und Tiefen: Seit Vater starb und seine Freundin brachte die gemeinsame Tochter zur Welt. Doch Roy Black konnte seine Vaterrolle nur kurze Zeit genießen. Er starb nur wenige Wochen später überraschend.

In den Herzen lebt er weiter

Bis heute ist der Schlagerstar nicht nur in den Herzen der Fans präsent. Rechtzeitig zum 30. Todestag sind mehrere CD-Sammlungen neu erschienen. Bewunderer des Künstlers können sich im kommenden Jahr täglich von ihm begleiten lassen: Ein Verlag hat den "Sternstunden Roy Black"-Kalender für 2022 veröffentlicht.

