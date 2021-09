Stand: 14.09.2021 14:50 Uhr Eric Philippi zur Stippvisite im NDR Plus Studio

Es läuft bei Eric Philippi. Seit seinem Sieg bei der ARD Schlagerchallenge.2021 von Florian Silbereisen geht es Schlag auf Schlag: Sein Debüt-Album "Schockverliebt" stieg hoch in die deutschen Charts ein. Er drehte ein Musikvideo und ist Dauergast in Fernsehen und Radio. Jetzt hat der 24-jährige Saarländer seine CD bei NDR Plus vorgestellt. Und er überraschte Moderatorin Kerstin Werner mit einem Trompetensolo im Studio. Außerdem spielt er noch Klavier und Gitarre - für ihn ganz normal, denn die ganze Familie ist musikalisch. Fast jeder spielt ein Instrument, der Vater - Trompete.

Von der Hebebühne zur ganz großen Bühne

Trotz des musikalischen Talents lernte Eric zunächst einen vernünftigen Beruf. Er machte eine Ausbildung zum Auto-Mechatroniker. Doch seinem Chef und den Kollegen war nach einem Auftritt bei einer Geburtstagsfeier schnell klar: Eric gehört einfach auf die Bühne. So hat der Chef ihn gefördert, wofür Eric ihm von Herzen dankt. Bald sechs Jahre hat Eric auf seine Karriere als Musiker hin gearbeitet - selbst getextet, komponiert, gesungen, gespielt, produziert. Mit dem Gewinn der ARD-Show aber fängt der musikalische Traum für Eric Philippi nun richtig an. Die Sendung mit ihm ist am Dienstagabend ab 19 Uhr auf NDR Plus noch einmal zu hören.

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | 14.09.2021 | 14:00 Uhr