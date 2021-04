Carsten Thiele

Geboren in: Bremerhaven

Sternzeichen: Zwilling

Meine Lieblingsschlager: Vicky Leandros "Ich liebe das Leben", Lena Valaitis "Johnny Blue", Münchner Freiheit "Ohne dich (schlaf ich heut' Nacht nicht ein)"

Meine Lieblingsorte im Norden: in Niedersachsen die Wesermündung, in Hamburg Planten un Blomen, in Mecklenburg-Vorpommern Rügen und in Schleswig-Holstein Heiligenhafen

Meine Art, zu entspannen: Kochen & dabei Musik hören - und dann gemütlich essen!