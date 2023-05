Umfrage: Smartphones - Belastung oder Bereicherung? Stand: 09.05.2023 18:00 Uhr Smartphone können ungemein praktisch sein - aber auch zur Gefahr werden, vor allem für Kinder und Jugendliche. Wie wichtig ist das Handy für Sie? Darum geht es in der neuen Umfrage von #NDRfragt.

Nachrichten schreiben, Musik hören oder Navigieren - vieles, was das Smartphone kann, ist hilfreich, praktisch oder macht einfach nur Spaß. Handys können aber auch gefährlich werden: Wer vom Smartphone nicht mehr weg kommt, kann unter Stress geraten oder sogar zu abhängig werden. Besonders für Kinder und Jugendliche kann das Smartphone zum Risiko werden - etwa durch Cybermobbing in Klassenchats oder Gewaltvideos in Messengern wie WhatsApp.

Smartphones für Kinder und Jugendliche?

In unserer neuen Umfrage interessiert uns: Wie sehr brauchen Sie Ihr Smartphone und geht es überhaupt noch ohne? Erleichtert das Smartphone Ihren Alltag oder ist es zur Belastung geworden? Was ist das richtige Alter für das erste Smartphone? Haben Sie bereits mit Ihren Kindern wegen deren Smartphone-Nutzung gestritten? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

So können Sie mitmachen

Wenn Sie noch kein Mitglied sind, können Sie sich bei #NDRfragt anmelden und bekommen nach Ihrer Registrierung per E-Mail die Einladung zur Umfrage "Smartphones im Alltag: Bereicherung oder Belastung?" geschickt.

Sollten Sie sich bereits bei #NDRfragt registriert haben, bekommen Sie automatisch per E-Mail eine Einladung zur aktuellen Umfrage. Klicken Sie einfach auf den Link in der E-Mail, um die Umfrage zu starten.

Bis Montag, 15. Mai, um 9 Uhr können Sie an der Umfrage teilnehmen. Die Beantwortung dauert circa fünf Minuten.

Die Ergebnisse dieser Umfrage gibt es am 25. Mai im NDR Programm. Wir veröffentlichen außerdem alle Ergebnisse unter ndr.de/ndrfragt.

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Melden Sie sich an und erhalten Sie regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen per E-Mail! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

