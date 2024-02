Schlaglöcher in SH: Keine Aussicht auf schnelle Besserung Stand: 08.02.2024 05:00 Uhr Die Zahl der Schlaglöcher auf den Straßen und Autobahnen in Schleswig-Holstein ist nach diesem Winter extrem hoch. Doch Reparaturen können momentan immer nur notdürftig erfolgen. Der ADAC kritisiert das.

Sie sind gerade omnipräsent und für Autofahrer gefährlich: Schlaglöcher. Gefühlt gibt es gerade kaum eine Straße im Land, die durch unbeschädigten Asphalt glänzen kann. Einer der Gründe dafür ist das Wetter der vergangenen Monate. Auf starke Niederschläge folgten regelmäßig Frost und wieder Tauwetter. So entstehen dann Schlaglöcher. Auf vielen Straßen hat der Asphalt aufgerissene Stellen, in diese dringt Wasser ein, welches dann bei Frost unter der Fahrbahndecke für Wölbungen sorgt. Schmilzt das Eis wieder ab, bleiben Hohlräume zurück, die bei hoher Belastung durch Straßenverkehr aufplatzen. Diesen Prozess gab es in diesem Winter sehr häufig auf unseren Straßen.

Langfristige Reparaturen erst bei besserem Wetter

Das weiß auch Frank Quirmbach, Direktor des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH): "Wir haben in diesem Jahr deutlich mehr zu tun als in den letzten Jahren." Deswegen sind seine rund 450 Mitarbeiter des Betriebsdienstes täglich auf den Straßen unterwegs, um Schlaglöcher zu finden und gegebenenfalls notdürftig zu flicken. Dauerhafte Reparaturen sind momentan nicht möglich: "Wir können bis Ende März, Anfang April keine größeren Sanierungsarbeiten auf dem Streckennetz machen. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, führen wir punktuelle Schadstellensanierungen durch. Die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen beginnen dann, wenn die Temperaturen dauerhaft über dem Gefrierpunkt sind." Bis dahin müssen die Autofahrer in Schleswig-Holstein vorsichtig fahren und auf Schlaglöcher achten.

Schlaglöcher gefährden Verkehrssicherheit

Das ist ein Zustand, der für den ADAC in Schleswig-Holstein untragbar ist, sagt Pressesprecher Rainer Pregla. Er warnt vor den Gefahren durch Schlaglöcher: "Fahrzeugen drohen so massive Schäden, das kann nicht im Sinne der Verkehrssicherheit und auch des Verkehrsflusses sein." Einfach nur Schilder aufzustellen und sich auf das sogenannte Sichtfahrgebot berufen, ist für den Automobilclub zu wenig.

"Wir brauchen eine kontinuierliche Finanzierung der Infrastruktur"

Anfang 2023 stellte die Landesregierung für Sanierungsmaßnahmen 90 Millionen Euro für Landesstraßen und 20 Millionen Euro für das Radwegenetz zur Verfügung. Rund 91 Millionen Euro gab es für Neubau, Ausbau und Erhaltungsmaßnahmen von Bundesstraßen. Summen, für die sich Frank Quirmbach dankbar zeigt: "Wir brauchen eine kontinuierliche Finanzierung der Infrastruktur. Uns nützt es wenig, wenn es in einem Jahr viel Geld und im nächsten Jahr wenig Geld gibt." Nur so könne der LBV.SH für die Bauindustrie als solider Auftraggeber fungieren und vernünftige Handlungsprogramme ausmachen, so der Direktor.

Sein Appell an alle: "Momentan sollten wir einfach ein bisschen mehr Rücksicht im Verkehr nehmen, dann kommen wir auch gut durch diesen Winter."

