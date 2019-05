Stand: 29.05.2019 18:28 Uhr

Jetzt live: Diskussion zum Thema Gewalt in Afrika

Grenzgänger: Auslandskorrespondenten treffen Wissenschaftler

Diskussionsreihe der NDR Weltbilder, von NDR Info und dem GIGA Institut

Gewaltkonflikte in Afrika nehmen zu. Seien es terroristische Anschläge in Kenia, Massenentführungen in Nigeria oder ein gewaltsamer Aufstand in Mali. So unterschiedlich diese Ereignisse sind, so werden doch häufig religiöse Motive als Hauptursache angeführt. Inwieweit die Religion Auslöser für gewaltsame Konflikte in afrikanischen Ländern wie beispielsweise Kenia, Mali, Tschad oder Nigeria ist und welche anderen Faktoren eine Rolle spielen, darüber diskutieren:



Prof. Dr. Matthias Basedau (Direktor des GIGA Institut für Afrika Studien)

(Direktor des GIGA Institut für Afrika Studien) Caroline Hoffmann (ARD-Korrespondentin Studio Nairobi)

(ARD-Korrespondentin Studio Nairobi) Jens Borchers (ARD-Korrespondent Rabat)

Sie beleuchten die religiöse Dimension dieser Konflikte aus unterschiedlichen Perspektiven und geben Einsichten aus Forschungspraxis und Berichterstattung vor Ort. Mit einem genaueren Blick für die großen Unterschiede der sehr diversen Gesellschaften des Kontinents analysieren sie Konfliktursachen, identifizieren externe Einflüsse und bieten Einschätzungen der zukünftigen Entwicklung an. Weltbilder Moderatorin Julia-Niharika Sen führt durch die Diskussion.

Missbrauch von Religion

Religion - ob Christentum, Islam oder Mischformen mit einer Vielzahl traditioneller Glaubensrichtungen - ist ein wesentlicher Bestandteil des kulturellen Lebens in vielen afrikanischen Ländern. Sie kann Gemeinschaft und Gruppenidentität, Orientierung und Regelung schaffen, wo staatliche Institutionen zu kurz greifen oder versagen und Rechtsstaatlichkeit und Zukunftsperspektiven fehlen. Religion ist dann Bindemittel des gesellschaftlichen Zusammenhalts und sozialen Friedens. Genauso aber kann Religion oder der Missbrauch von Religion Radikalisierung und Gewalt in Afrika befördern.

"Grenzgänger - Auslandskorrespondenten treffen Wissenschaftler"

Das GIGA German Institute of Global and Area Studies, NDR Info und die Weltbilder veranstalten damit die fünfte Ausgabe der gemeinsamen Diskussionsreihe "Grenzgänger - Auslandskorrespondenten treffen Wissenschaftler". Forscher und Journalisten diskutieren über aktuelle globale Entwicklungen, die auch Deutschland und Hamburg betreffen. Bei den vergangenen Veranstaltungen standen bereits Nordkorea, China, Syrien und der Iran im Fokus.

