Dorfgeschichte: Wittdün auf Amrum

von Vera Vester

Wittdün ist der schöne Süden der Nordseeinsel Amrum: Etwa 800 Menschen leben hier, aber die Straßen sind selbst während der Nebensaison wesentlich voller. Ob auf den kleinen Wegen, den winzigen Pfaden durch die Dünenlandschaft oder der großen mit Geschäften gesäumten Hauptstraße "Inselstraße": überall sind Touristen. Manchmal etwas zu viel, sagen die einen - ohne die geht’s nicht, sagen die anderen. Wittdün lebt fast ausschließlich vom Tourismus. Ferienhaus reiht sich an Ferienwohnung, Apartment-Schilder wechseln sich mit Gästeinformationen ab.

Meersalz aus der Nordsee

Einer, der hier schon lange lebt, und doch meist weg ist, ist Andreas Thaden. Er ist Fischer in siebter Generation und bringt mittlerweile nicht mehr nur Krabben und Fisch zurück in den Hafen, sondern auch Salz. Vor den Küsten angelt er mit einem Zehn-Liter-Eimer Meerwasser, lässt es bis zu 48 Stunden in einem großen Behälter stehen. Durch Erhitzung setzt sich irgendwann das Salz in dem Wasser ab, es kristallisiert und Thaden gewinnt dadurch Meersalz, das er auf der Insel verkauft.

Schmuck mit dem Knoten

Auf der anderen Seite von Wittdün stellt Kristina Platt etwas ganz anderes Wertvolles her: Sie ist Goldschmiedin aus Rheinland-Pfalz und hat neben dem Strandrestaurant ihres Mannes die "Strandschmiede" eröffnet. Ihr Lieblingsschmuck sind Ketten, Armbänder oder Ohrringe mit der Form eines Knotens. Der steht für sie nicht nur für Amrum und Schifffahrt, sondern vor allem für Halt und Verbundenheit.

