Dorfgeschichte: Merkendorf im Kreis Ostholstein Stand: 22.11.2021 17:34 Uhr Zwischen A1 und Ostsee liegt das Dorf Merkendorf im Kreis Ostholstein. Hier leben rund 400 Dorfbewohner.

von Vera Vester

Merkendorf im Kreis Ostholstein offenbart seine Geschichten erst auf den zweiten Blick. Etwa 400 Menschen leben hier zwischen A1 und Ostsee, und man muss schon neugierig sein, um etwas von ihnen zu erfahren. Über Jan Wussow zum Beispiel: Von der Straße aus nicht zu sehen ist sein selbstgebautes Klettergerüst. Weil er eine Ausbildung zum Metall- und Stahlbauer macht, kann er so etwas und er braucht es auch: zum Muskelaufbau. Jan und seine Zwillingsschwester Laura sind nämlich erfolgreich im Rhönrad-Sport. Mit ihrem Verein Neustädter LC haben sie in ihrer Altersgruppe 17/18 schon bei deutschen und dänischen Meisterschaften gute Platzierungen geholt.

Sechs Kinder, 100 Pferde

Erfolgreich mit Pferden ist Familie Behrens/Voss. Sie betreibt einen großen Reiterhof, den ihre Generation davor bis 1997 landwirtschaftlich betrieb. Mittlerweile aber dreht sich hier alles ums Ross. 100 Pferde haben Platz in den Stallungen der Familie. Sie vermietet die Boxen und gibt Reitunterricht. Die sechs Kinder helfen immer mit, wenn sie Zeit haben. Einer der Söhne arbeitet sogar in Vollzeit im Betrieb und eine der Töchter macht eine Ausbildung zur Pferdewirtin bei den Eltern.

Dorfschänke macht dicht

Die Dorfschänke wird Ende 2021 dicht machen. Die Kinder von Besitzerin Conny Ahrens sind zwar wie sie auch in der Gastronomie tätig, ihre Dorfschänke wollten sie trotzdem nicht übernehmen. Conny und ihr Mann gehen in Rente und einen Nachfolger gibt es nicht. Der Gasthof mit mehreren Räumen und Kegelbahn bleibt dann für immer geschlossen, das Gebäude ist schon verkauft. An gleicher Stelle werden wahrscheinlich Büroräume entstehen.

