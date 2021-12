Dorfgeschichte: Gokels im Kreis Rendsburg-Eckernförde Stand: 20.12.2021 16:13 Uhr Vor zweieinhalb Jahren wurde Gokels schon einmal gezogen. Damals hatte ein Feuer ein Haus zerstört, bei dem ein Mann gestorben war. Die Dorfgeschichte wurde daher nicht ausgestrahlt. Seitdem hat sich in dem 560 Einwohner großen Ort einiges verändert.

von Thilo Buchholz

Die Sparkasse beispielsweise gibt es nicht mehr. In dem reetgedeckten Haus ist jetzt eine Hundepension. Und auch der kleine Imbiss in einer Holzhütte direkt an der Bundesstraße ist dauerhaft geschlossen. Der Besitzer ist im Ruhestand. Der Ort ist im Wandel und doch sind ein paar Dinge geblieben, wie die Bäckerei von Sanja Feldhusen und ihrem Mann.

Bäckerei und Tante-Emma-Laden in Einem

Der Mann von Sanja Feldhusen backt selbst. Ab vier Uhr morgens gehen in der Backstube im hinteren Teil des Hauses die Lichter an, außer sonntags. Die private Küche befindet sich zwischen der Backstube und dem Verkaufsladen. Sie führen den Familienbetrieb in dritter Generation. Ihn gibt es seit 1950. Kunden finden hier nicht nur Backwaren, sondern auch Kaffee, Konserven und Co. Die Feldhusens beliefern mit ihren Backwaren auch Seniorenheime in der Region. Das Geschäft brummt auch im Laden, vor allem morgens. Dann kommen unter der Woche Handwerker und Arbeiter, die sich ihr Frühstück abholen. Am Wochenende machen dann die Anwohner hier Halt und verbinden den Einkauf mit einem Dorfschnack.

Stiftung: Hilfe von Bürgern für Bürger

Mit der sogenannten Bürgerstiftung Gokels werden Menschen, Vereine oder Projekte unterstützt. Die Spendengelder kommen von Unternehmen in der Region. Laut Bürgermeister Heiko Hadenfeldt wird auch Geld, das der Bürgerwindpark ausschüttet, in die Stiftung gesteckt. Vergangenes Jahr seien so fast 14.000 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld konnten unter anderem Buswartehäuschen erneuert oder Ausflüge für Senioren veranstaltet werden.

Mobil mit Taxigutscheinen

Auch jüngere Menschen profitieren von den Spendengeldern aus der Bürgerstiftung. Im Alter von 14 bis 21 Jahren können sie sich beim Bürgermeister zum Beispiel alle zwei Wochen zwei Gutscheine im Wert von jeweils fünf Euro abholen. Die Gutscheine können sie bei drei Taxiunternehmen einlösen, die sich an der Gokeler Gutschein-Aktion beteiligen. Die Jugendlichen sind so unabhängiger. Zwar gibt es im Dorf zwei Buslinien und eine Bahnverbindung, aber die Aktion ermöglicht es ihnen, so mobil zu sein wie möglich - und das zu jeder Uhrzeit.

