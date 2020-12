Einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,

das Redaktionsteam des Schleswig-Holstein Magazins wünscht Ihnen und Ihren Lieben einen guten Rutsch in das Jahr 2021. Wir gehen in eine kleine Pause. Eine Ausgabe unserer Sendung gibt es dann wieder am Freitag, 1. Januar 2021, wie immer pünktlich um 19.30 Uhr. Im Studio begrüßt Sie dann das Moderatoren-Duo Gabi Lüeße und Henrik Hanses mit neuen Nachrichten und aktuellen Berichten aus unserem Land.

Ihr Team vom Schleswig-Holstein Magazin