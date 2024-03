Stand: 29.03.2024 00:01 Uhr Frohe Ostern!

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,

das Redaktionsteam des Schleswig-Holstein Magazins wünscht Ihnen frohe Ostern. An Karfreitag und Ostersonntag machen wir jeweils Pause. Dafür sind wir an Karsamstag und Ostermontag wie gewohnt für Sie da. Am Samstag begrüßt Sie das Moderatoren-Duo Harriet Heise und Christopher Scheffelmeier, ab Montag präsentieren Ihnen dann Marie-Luise Bram und Gerrit Derkowski die neuesten Nachrichten und aktuelle Berichte aus unserem Land.

Ihr Team vom Schleswig-Holstein Magazin