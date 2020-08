Vorbereitungen für die "Peking" am Bremer Kai Sendung: Rund um den Michel | 16.08.2020 | 18:00 Uhr 4 Min | Verfügbar bis 16.08.2021

Am 7. Septemeber wird der historische Frachtsegler "Peking" in den Hamburger Hafen geschleppt. Nun laufen am Bremer Kai die Vorbereitungen, um sie in ihrem Heimathafen willkommen zu heißen.