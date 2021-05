Bewerbung beim NDR: Hilfe und Tipps

Unsere Vakanzen werden in der Regel erst intern und bei Bedarf auch extern ausgeschrieben. Sie finden sie dann auf unserem Stellenmarkt . Bei Interesse an einer freien Mitarbeit schauen Sie gern auf unserer Jobbörse nach passenden Angeboten.

Nach dem Start des Bewerbungsverfahrens prüfen und lesen wir Ihre Bewerbungen sorgfältig, damit wir uns einen ersten Eindruck von Ihrem Profil machen können. An dem Auswahlprozess sind Kolleg*innen des jeweiligen Fachbereichs, der NDR Personalabteilung und möglicherweise auch unserer Interessenvertretungen (Personal- und Schwerbehindertenvertretung , Gleichstellung und Diversity ) beteiligt. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist laden wir die qualifiziertesten Kandidat*innen zu einem Bewerbungsgespräch ein. Zurzeit finden die Gespräche meist virtuell statt. Während des Gesprächs ist Raum für Ihre und unsere Fragen. Je nach Stellenprofil und Bewerbungslage gibt es möglicherweise eine zweite Auswahlrunde, denn wir möchten Ihnen und uns die Gelegenheit geben, einander gut kennenzulernen. Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens gibt es dann eine verbindliche Rückmeldung - wir versprechen Ihnen, Sie hören von uns. Gleichzeitig freuen wir uns auch über Ihr Feedback zu unserem Recruiting-Prozess - direkt in der NDR Personalabteilung oder über kununu .

Ihre Bewerbung umfasst alle Unterlagen, die wir kennen sollten, um uns von Ihrem Profil einen ersten Eindruck machen zu können: in der Regel ein Anschreiben und einen Lebenslauf. Schul- und Arbeitszeugnisse können Sie ebenfalls beifügen. Ob Sie ein Foto integrieren oder nicht, hat selbstverständlich keinen Einfluss auf die Bewertung Ihrer Bewerbung.

Unser Bewerbungsportal ermöglicht allen am Auswahlprozess beteiligten NDR Kolleg*innen Einblick in Ihre Bewerbungsunterlagen zu nehmen. Bitte sehen Sie daher von einer Zusendung Ihrer Unterlagen per Mail oder Post ab.