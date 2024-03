Ostermarsch 2024: Diese Städte in Niedersachsen machen mit Stand: 25.03.2024 12:46 Uhr Die Ostermärsche sind Teil der Friedensbewegung, die seit 1960 regelmäßig zu Ostern auf die Straßen geht. In diesem Jahr bestimmen die Kriege in der Ukraine und in Gaza die Proteste.

In den teilnehmenden Städten wird für Frieden und ein Ende der Kriege aufgerufen. So wollen in Unterlüß Demonstranten unter dem Motto "Das Blutvergießen muss aufhören" zum Firmengelände des Rüstungsherstellers Rheinmetall marschieren. In Niedersachsen finden die Ostermärsche bis auf zwei Ausnahmen am Ostersamstag, dem 30. März, statt. Die Märsche werden lokal und regional organisiert.

Friedensinitiative glaubt an viele Teilnehmende bei den Ostermärschen 2024

Das Netzwerk Friedenskooperative erwartet wegen der vielen Krisen und Kriege weltweit eine rege Beteiligung. "Besonders die Forderungen nach einem Ende des Krieges in der Ukraine und in Gaza sowie die Forderung nach Abrüstung sind für viele Menschen dieses Jahr ein Grund, zu Ostern aktiv zu werden", heißt es von der Friedenskooperative.

Unter anderem in folgenden Städten in Niedersachsen starten Ostermärsche

Braunschweig (30. März): "Die Waffen nieder - Friedensfähig statt kriegstüchtig"

Emden (30. März): "Frieden braucht Bewegung"

Göttingen (30. März): "Die Waffen nieder! Friedensfähig werden!"

Hannover (30. März): "Den Frieden voranbringen – das Töten beenden!"

Lüneburg (30. März): "Kriegstüchtig – Nein danke! Wir wollen Frieden!"

Norderney (1. April): "Für Frieden weltweit"

So kann man sich an den Ostermärschen beteiligen

Die Friedenskooperative stellt außerdem weitere Möglichkeiten vor, wie sich Menschen an den Ostermärschen beteiligen können. So könne statt der klassischen "Latschdemo" auch eine Friedensfahrradtour zum Ostermarsch organisiert werden. Auch von zu Hause können Menschen aktiv werden und Unterschriftenaktionen für Frieden unterstützen.

Geschichte der Ostermärsche

Seit 1960 demonstrieren Aktivistinnen und Aktivisten alljährlich zu Ostern für den Frieden. Atomkriegsgegener starteten den ersten Ostermarsch in Deutschland. Drei Tage lang marschierten 1960 Demonstranten in Richtung NATO-Truppenübungsplatz Bergen-Hohne im Süden der Lüneburger Heide. Am Ostermontag kamen über 1.000 Menschen zusammen. Die Idee stammt aus Großbritannien. Dort hatten Friedensaktivisten bereits zwei Jahre zuvor einen dreitägigen Protestmarsch zu Ostern organisiert.

