Praktikum für Erwachsene im NDR

Auch Erwachsene können im NDR ein Praktikum mit fachlichem Fokus machen. Du bist 18 Jahre alt und älter, studierst oder bist zwischen Schule, Freiwilligem Jahr, Ausbildung, vielleicht auch Studium oder du machst eine ganz andere Bildungsmaßnahme und möchtest ein Praktikum im NDR machen? Dann bist du hier richtig. Wir wollen dir eine berufliche Orientierung und erste praktische Erfahrungen im Job bieten. Hier geht es zu den aktuellen Angeboten:

Aktueller Hinweis Alle Praktikumsangebote werden wir bis Ende März 2023 auf diese Seite stellen. Schau einfach regelmäßig vorbei. Die Angebote werden ständig aktualisiert.

Wer kann sich bewerben?

Es ist auch möglich, dass du dein Pflichtpraktikum nach Ausbildungs-, Prüfungs- und Studienordnung oder deine Abschlussarbeit bei und mit uns schreibst. Es gibt viele Möglichkeiten in ganz unterschiedlichen fachlichen Bereichen. Natürlich bekommst du während deines Praktikums auch einen Einblick in den NDR als Medienunternehmen, wir wollen mit dir ins Gespräch über unsere Formate und Stories kommen. Gegen Ende sind wir natürlich auch an einem Feedback von dir interessiert.

Dauer und Vergütung

Dein Praktikum sollte mindestens vier Wochen dauern, damit du einen vollständigen Einblick erhältst und dich beruflich orientieren und ausprobieren kannst. Die Höchstdauer beträgt zwischen drei und sechs Monaten, je nach Art des Praktikums. Ganz wichtig: Wir zahlen dir eine Praktikumsvergütung in Höhe von 700 Euro im Monat.

Wo kannst du dich bewerben?

Die neuen Praktika für Erwachsene werden wir bis Ende März 2023 hier ausschreiben. Bitte beachte, dass du dich nur online bewerben kannst und dies nur hier über diese Website möglich ist. Du kannst dich auchinitiativ beim NDR bewerben. Welches Praktikum zu dir besser passt, kannst du in unserer Entscheidungshilfe lesen. Alle weiteren Infos und Tipps zur Bewerbung kannst Du hier nachlesen.