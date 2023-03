Stand: 02.03.2023 11:27 Uhr Praktikum: Initiativbewerbung für Erwachsene

Hier kannst du deine Initiativbewerbung für ein Praktikum für Erwachsene im NDR abschicken. Du kannst dich ganz einfach online bewerben.

Bei Initiativbewerbungen haben wir das anonymisierte Bewerbungsverfahren nicht eingesetzt. Hier geht es darum, dass du konkret mit einer Idee auf uns zukommst, z.B. mit einem Thema deiner Abschlussarbeit, dass du bei uns umsetzen möchtest. Dafür skizzierst du uns das Thema, wie du dir die Umsetzung im NDR vorstellst und was du studierst. In dem Online-Bewerbungsformular kannst Du dafür alle Informationen in verschiedene Felder eintragen. Alle Infos zur Bewerbung kannst du hier nachlesen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.



