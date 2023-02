Welches Erwachsenen-Praktikum passt zu mir? Stand: 01.03.2023 00:01 Uhr Du bist dir noch nicht sicher, welche Art von Praktikum für Erwachsene zu dir passt? Dann können wir dich hier beraten.

Praktikumsangebote mit fachlichem Fokus

Diese wären richtig für dich, wenn etwas hiervon auf dich zutrifft:

- Du bist fertig mit der Schule, deinem Freiwilligen Jahr, deiner Ausbildung oder deinem Studium und möchtest erste praktische Erfahrungen in einem speziellen Bereich sammeln.

- Du bist nach der Schule noch in der Orientierung, was du beruflich machen möchtest und suchst Berufspraxis. Gegebenenfalls musst du dich auch berufliche neu orientieren und neue berufliche Praxis sammeln.

- Du musst im Rahmen deines Studiums oder der Ausbildung ein Pflichtpraktikum absolvieren.

- Du möchtest ein freiwilliges Praktikum neben dem Studium machen, um das Gelernte praktisch zu vertiefen.

Wenn etwas davon passt, dann bewirb dich auf unsere ausgeschriebenen Praktika und sammle dort deine ersten beruflichen Erfahrungen oder vertiefe den Fachwissen. Hier kannst Du auch nochmal alle Infos zu den Praktika mit fachlichen Fokus für Erwachsene nachlesen.

Aktueller Hinweis Alle Praktikumsangebote werden wir bis Ende März 2023 auf diese Seite stellen. Schau einfach regelmäßig vorbei. Die Angebote werden ständig aktualisiert.

Initiativbewerbungen

Du kannst dich auch gerne bei uns melden, wenn das auf dich zutrifft:

- Du hast ein spannendes Thema für deine Projektarbeit oder Abschlussarbeit im Rahmen deines Studiums, das du gerne im und und mit dem NDR realisieren möchtest.

- Du musst ein Pflichtpraktikum im Rahmen deines Studiums oder deiner Ausbildung in einem ganz bestimmten Fachbereich absolvieren, den wir gerade nicht ausschreiben.

- Du machst du gerade woanders eine Ausbildung oder ein Volontariat und möchtest im NDR eine Station machen.

In diesen Fällen bewirb dich gerne initiativ bei uns und teil uns gerne dein Thema, Projektidee oder ähnliches mit mit oder schreib uns, in welchem Fachbereich du gerne ein Pflichtpraktikum oder eine Pflichtstation absolvieren möchtest.Hier gibt's alle weiteren Infos zu den Praktika-Initiativbewerbungen für Erwachsene.

