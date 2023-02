Praktikum für Erwachsene: Initiativbewerbungen Stand: 01.03.2023 00:01 Uhr Neben unseren Praktika-Angeboten für Erwachsene, kannst du dich bei uns auch initiativ bewerben. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und erklären dir hier, wie einfach das funktioniert.

Du planst oder schreibst derzeit deine Abschlussarbeit und hast ein Thema, das gut zum NDR passt und du mit uns umsetzen möchtest? Vielleicht machst du auch gerade woanders eine Ausbildung oder ein Volontariat und möchtest im NDR eine Station machen? Auch das wäre möglich. Wir freuen uns über deinen wertvollen Input und deine Ideen. Hier kannst du dich bewerben:

Aktueller Hinweis Alle Praktikumsangebote werden wir bis Ende März 2023 auf diese Seite stellen. Schau einfach regelmäßig vorbei. Die Angebote werden ständig aktualisiert.

Dauer & Vergütung

Neben ganz viel fachlichem Knowhow in dem jeweiligen Bereich lernst du auch den NDR als Medienunternehmen und als Anstalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks näher kennen. Das Praktikum dauert mindestens vier Wochen aber höchstens drei oder sechs Monate, je nach Dauer oder z.B. Studien- oder Ausbildungsvorgaben. Sofern du nicht schon durch andere eine Ausbildungsvergütung o.ä. erhältst, bekommst du von uns 700 Euro im Monat für die Dauer deines Praktikums.

Wo kannst du dich bewerben?

Im Laufe des März 2023 veröffentlichen wir hier auf diesen Seiten das Bewerbungsformular. Bitte beachte, dass du dich nur online bewerben kannst und dies nur hier über diese Website möglich ist. Bei Initiativbewerbungen haben wir das anonymisierte Bewerbungsverfahren nicht eingesetzt. Hier geht es darum, dass du konkret mit einer Idee auf uns zukommst, z.B. mit einem Thema deiner Abschlussarbeit, dass du bei uns umsetzen möchtest. Dafür skizzierst du uns das Thema, wie du dir die Umsetzung im NDR vorstellst und was du studierst. In dem Online-Bewerbungsformular kannst Du dafür alle Informationen in verschiedene Felder eintragen. Alle weiteren Infos und Tipps zur Bewerbung kannst Du hier nachlesen. Wichtig noch für dich zu wissen: Ein Praktikum in einem NDR Auslandsstudio ist nicht möglich.

Wer kann ein Praktikum im NDR machen?

Diese Art von Praktika richtet sich an erwachsene Menschen mit einem ersten schulischen Abschluss. Du kannst dich in einem Studium, Gap-Year oder einer Bildungsmaßnahme befinden. Und auch das ist uns wichtig: Wir wollen möglichst vielen, die ein Interesse am NDR und Medien haben, ein Praktikum ermöglichen. Chancengleichheit ist für uns sehr wichtig.

Diversität und Chancengleichheit

Der NDR ist Mitglied der Charta der Vielfalt und macht Programm für alle Menschen. Als öffentlich-rechtliches Medienunternehmen wollen wir die Diversität in der Gesellschaft auch durch unsere Kolleg*innen und Praktikant*innen repräsentieren. Deshalb freuen wir uns besonders über Bewerber*innen, die unsere Teams vielfältiger machen und damit bereichern. Alle sollen sich bei uns sicher und wertgeschätzt fühlen und sich entfalten können - unabhängig von Alter, Behinderung, sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität, der sozialen Herkunft, Nationalität, Glauben oder Weltanschauung, dem Familienkonzept oder Care-Verantwortung.

Sprich uns gern an

Solltest du für den Bewerbungsprozess Unterstützung benötigen, z.B. aufgrund einer Behinderung, sag uns Bescheid. Bei gleicher Eignung und Befähigung werden schwerbehinderte Menschen vorrangig berücksichtigt.

Wir freuen uns auf dich.

Team NDR Praktikum

praktikum@ndr.de

