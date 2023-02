So bewirbst du dich für ein Praktikum für Erwachsene Stand: 01.03.2023 00:01 Uhr Wir freuen uns, dass du dich für ein Praktikum für Erwachsene beim NDR bewerben willst. Egal für welches Praktikum du dich entscheidest, die Bewerbung läuft ausschließlich online auf diesen Seiten.

Die neuen Praktika mit fachlichem Fokus für Erwachsene werden bis Ende März 2023 auf diesen Seiten ausgeschrieben. Wir erklären dir hier, wie einfach das funktioniert. Neue Praktikumsangebote werden immer mehrere Monate vor Praktikumsbeginn veröffentlicht. Schau dir hier die aktuellen Angebote an:

Aktueller Hinweis Alle Praktikumsangebote werden wir bis Ende März 2023 auf diese Seite stellen. Schau einfach regelmäßig vorbei. Die Angebote werden ständig aktualisiert.

Erste Runde in einem einfachen und anonymisierten Bewerbungsverfahren

Du kannst dich für die ausgeschriebenen Praktika direkt unter dem Button "Jetzt bewerben" bewerben. Daraufhin öffnet sich eine neue Seite, auf der du verschiedene Felder ausfüllen kannst. Das geht schnell und auch von unterwegs über ein Smartphone oder Tablet. Damit alle Bewerber*innen die gleichen Chancen bekommen, haben wir ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren eingeführt. Das ist ganz einfach: Du beantwortest die Fragen und erzählst uns kurz, warum du dieses Praktikum beim NDR machen möchtest. Außerdem möchten wir wissen, warum du mit deinem Profil gut zu diesem Praktikum passt. Das heißt, in diesem ersten Schritt brauchen wir von dir noch kein Zeugnis oder oder Lebenslauf. Du musst uns nicht einmal deinen Namen verraten, sondern kannst dir einen Nickname geben. Deine persönlichen Angaben, wie deine E-Mail-Adresse, die wir zur Kontaktaufnahme mit dir brauchen, werden im Auswahlprozess von deinen Antworten getrennt.

Warum wir das so machen, hat einen wichtigen Grund: Niemand soll aufgrund seines Namens, seines Geschlechts, seines Wohnorts oder anderes benachteiligt werden. Wenn du eine Schwerbehinderung hast, dann kannst du die angeben, musst du aber nicht. Ganz wichtig sind zwei Dinge: Du solltest die wichtigsten Voraussetzungen erfüllen, die wir unter „Das bringst du mit“ beschrieben haben. Und alle deine Angaben müssen der Wahrheit entsprechen.

Zweite Runde: Bewerbungsunterlagen einreichen

Unser Team von NDR Praktikum schaut sich nach dem ersten Schritt alle Bewerbungen und Antworten an. Wenn du ausgewählt wirst oder in die nächste Runde kommst, dann bekommst du eine E-Mail von uns mit der Bitte, deine Bewerbungsunterlagen an uns zu schicken. Welche genau, dass schreiben wir dir. In der Regel sind das ein kurzer Lebenslauf, das letzte Zeugnis oder andere Bescheinigungen. Wenn du angegeben hast, dass du eine Schwerbehinderung hast, dann schickst du uns auch eine Kopie des Schwerbehindertenausweises oder Gleichstellungsbescheids. Wir freuen uns auf dich und deine Bewerbung!

Besonderheiten bei Initiativbewerbung

Bei Initiativbewerbungen haben wir das anonymisierte Bewerbungsverfahren nicht eingesetzt. Hier geht es darum, dass du konkret mit einer Idee auf uns zukommst, z.B. mit einem Thema deiner Abschlussarbeit, dass du bei uns umsetzen möchtest. Dafür skizzierst du uns vielleicht das Thema, wie du dir die Umsetzung im NDR vorstellst und was du studierst. In dem Online-Bewerbungsformular kannst Du dafür alle Informationen in verschiedene Felder eintragen. Ganz wichtig ist auch hier: Deine Angaben müssen der Wahrheit entsprechen. Und nicht vergessen: Gib bei deiner Bewerbung bitte den Bereich an, in dem du dein Praktikum machen möchtest.

Wer kann ein Praktikum im NDR machen?

Beide Arten von Praktika, egal ob mit fachlichem Fokus oder Initiativbewerbungen, richten sich an erwachsene Menschen mit einem ersten schulischen Abschluss. Du kannst dich in einem Studium, Gap-Year oder einer Bildungsmaßnahme befinden oder du hast schon eine Ausbildung, Freiwilligendienst und/oder Berufserfahrung gesammelt und suchst nun eine neue Herausforderung. Es gibt auch Praktika mit fachlichem Fokus, die sich gezielt an eine Personengruppe richten (Beispiel: ein Pflichtpraktikum im Rahmen eines Studiums). Die Voraussetzungen findest du bei den ausgeschriebenen Praktika immer unter dem Punkt „Das bringst du mit“. Wichtig ist, dass diese Praktika vor allem zur beruflichen Orientierung und Festigung des Berufswunschs gedacht sind und auch für die Erlangung erster, neuer oder vertiefender Berufspraxis. Falls du Schüler*in bist, dann kannst du dich für ein Schulpraktikum beim NDR bewerben.

Diversität und Chancengleichheit

Wir wollen möglichst vielen, die ein Interesse am NDR und Medien haben, ein Praktikum ermöglichen. Chancengleichheit ist für uns sehr wichtig. Der NDR ist Mitglied der Charta der Vielfalt und macht Programm für alle Menschen. Als öffentlich-rechtliches Medienunternehmen wollen wir die Diversität in der Gesellschaft auch durch unsere Kolleg*innen und bei Praktikant*innen repräsentieren. Deshalb freuen wir uns besonders über Bewerber*innen, die unsere Teams vielfältiger machen und damit bereichern. Alle sollen sich bei uns sicher und wertgeschätzt fühlen und sich entfalten können - unabhängig von Alter, Behinderung, sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität, der sozialen Herkunft, Nationalität, Glauben oder Weltanschauung, dem Familienkonzept oder Care-Verantwortung.

Sag uns gern Bescheid

Solltest du für den Bewerbungsprozess Unterstützung benötigen, z.B. aufgrund einer Behinderung, sag uns Bescheid. Bei gleicher Eignung und Befähigung werden schwerbehinderte Menschen vorrangig berücksichtigt.

Wir freuen uns, dass Du Lust hast, in die Medienwelt des NDR hineinschnuppern und abtauchen willst.

Team NDR Praktikum

praktikum@ndr.de