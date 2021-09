Die Chronik 1951 - 1969

1963

8. März: Erstmalige Ausstrahlung des Sketches "Dinner for one" im Rahmen der ARD-Live-Sendung "Guten Abend Peter Frankenfeld". Am 8. Juli zeichnet der NDR das Stück im Hamburger Theater am Besenbinderhof auf. Seit 1972 regelmäßige Ausstrahlung am Silvesterabend in mehr als 20 Ländern weltweit