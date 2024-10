Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Workshops für Schüler*innen: ARD Jugendmedientag

Peer Gynt für Kinder: Orchester-Detektive

Filmmusik live to Projection: James Bond - Skyfall

Mittwoch, 13.11.2024

2024 ist das Jahr der Nachricht: Doch woher haben Journalist*innen eigentlich ihre Informationen? Wie checken sie, ob diese Informationen vertrauenswürdig sind? Und welche Regeln gelten für die Nachrichtenangebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Um diese Fragestellungen geht es beim diesjährigen ARD Jugendmedientag am 13. November. Der NDR bietet Schüler*innen an dem Tag zahlreiche Workshops zum Thema News an.

Freitag, 22.11.2024, Hannover

Orchester-Detektiv Malte Arkona und Dirigent Gábor Káli ermittelt im Fall "Edvard Grieg: Wo ist Peer Gynt?"

Peer Gynt, dieser Schlingel, hat offenbar etwas angestellt und sich dann aus dem Staub gemacht. Warum sonst ist er verschwunden und bringt alle Orchester-Detektivinnen und -Detektive auf Trab? Schon in der "Morgendämmerung" starten Malte und das Publikum ihre Suche, die auch in die "Halle des Bergkönigs" führt.

28.11.2024 bis 01.12.2024, Hannover

Kino mal anders: Sehen Sie "James Bond: Skyfall" auf großer Leinwand und hören Sie die Filmmusik live gespielt von der NDR Radiophilharmonie unter der Leitung von Anthony Gabriele.

