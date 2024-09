Entdecken und Erleben - der NDR für Dich

Mit dem Rucksack von Ost nach West: Young Adventurers USA

Zur Hamburger Woche der Pressefreiheit: NDR Newscamp

Rosarote Aussichten für U30: 50% Ermäßigung auf NDR Ensemble Konzerte

Samuel Häde reist per Anhalter von Ost nach West durch die Vereinigten Staaten, um kurz vor den Präsidentschaftswahlen zu erfahren, wie junge Amerikaner ticken. Auf seiner Reise legt er mehr als 8.500 Kilometer zurück. Er gewinnt tiefe Einblicke in die Gedanken und Sichtweisen einer jungen Generation - und erlebt in einsamen Zeltnächten die unberührte Natur Amerikas.

Mittwoch, 16.10.2024, Hamburg

Schülerinnen und Schüler können einen Tag lang in die Welt der Nachrichten eintauchen. Wie wählt die tagesschau Themen für ihre Social-Media-Kanäle aus? Wie arbeitet eine News Redaktion? Und was hat Pressefreiheit mit uns allen zu tun?

Wer unter 30 Jahren alt ist und gerne Livemusik hört, aufgepasst! Alle Konzerte des NDR Elbphilharmonie Orchesters, der NDR Radiophilharmonie, des NDR Vokalensembles, der NDR Bigband sowie der Reihen NDR Jazz Konzerte und NDR das neue werk gibt es für junge Konzertbesucher*innen zum halben Preis.

